GDDKiA zleciła wykonanie koncepcji programowej dla A2 Siedlce - Biała Podlaska



Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Mazowiecki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarł z Multiconsult Polska umowę na wykonanie elementów koncepcji programowej wraz z rozpoznaniem geologicznym dla budowy autostrady A2 od obwodnicy Siedlec do Białej Podlaskiej, podało Ministerstwo Infrastruktury. Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę tego odcinka A2 jest planowane na II kw. 2020 r., a ukończenie inwestycji na III kw. 2024 r.

"Odcinek autostrady A2, dla którego podpisujemy dzisiaj koncepcję programową, to 63 km nowej, bezpiecznej drogi, która połączy się z drogą ekspresową S19, czyli z przebiegającą z północy na południe Europy trasą Via Carpatia. Realizacja autostrady A2 jest inwestycją o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia spójnego układu komunikacyjnego, zapewniającego wysoką przepustowość i komfort podróży" – powiedział minister Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Wykonawcą dokumentacji jest Multiconsult Polska, wartość zadania to ok. 10,5 mln zł, a czas realizacji to 14 miesięcy od dnia podpisania umowy (czyli do września 2019 r.). Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej (m.in.: zajętość terenu pod przyszłą autostradę) oraz przeprowadzenie szczegółowych badań warunków geologicznych, podano także.

Dwujezdniowa, dwupasowa trasa o długości 63,5 km przebiegać będzie po północnej stronie obecnej DK2 przez tereny gmin: Siedlce, miasto Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn, Mordy, Międzyrzec Podlaski, Huszlew, Biała Podlaska. Powstaną na niej trzy węzły drogowe: Siedlce Południe (nazwa robocza: Borki), Łukowisko oraz Biała Podlaska (Cicibór).

Planowany harmonogram realizacji inwestycji jest następujący:

- II kwartał 2020 r. ogłoszenie przetargu w systemie "Projektuj i Buduj";

- I kwartał 2021 r. podpisanie umowy z wykonawcą;

- III kwartał 2022 r. – III kwartał 2024 r. realizacja robót budowlanych.

Szacunkowy łączny koszt realizacji tego odcinka A2 wyniesie blisko 3 mld zł (dokumentacja, wykup gruntów, budowa, archeologia i nadzór).

W styczniu 2018 r. została podpisana koncepcja programowa dla odcinka A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec. Autostrada A2 od w. Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego jest już w realizacji, z wykonawcami zawarte zostały umowy na projekt i budowę. Wkrótce zostaną wydane ostatnie decyzje ZRID umożliwiające "wbicie łopaty", przypomina resort.

