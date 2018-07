AmRest ma umowę nabycia 100% udziałów w Sushi Shop



Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings podpisał umowę nabycia udziałów z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi dotyczącą nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop, podała spółka.

"Cena nabycia wyniesie ok. 240 mln euro (i zostanie skorygowana o saldo gotówki i zadłużenia), z czego równowartość 13 mln euro ma być wypłacona panom Grégory Marciano oraz Adrien de Schompré w akcjach spółki. Dodatkowa kwota nieprzekraczająca 10 mln euro (earn-out) zostanie zapłacona sprzedającym pod warunkiem osiągnięcia przez Sushi Shop w roku 2018 wyników finansowych określonych w umowie" - czytamy w komunikacie.

Intencją stron jest finalizacja transakcji w ciągu nadchodzących kilku miesięcy, co będzie uzależnione od uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego oraz niewystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków, podano również.

"W wyniku finalizacji transakcji AmRest Sushi Shop stanie się właścicielem wiodącej sieci restauracji kuchni japońskiej, liczącej 165 lokale, z których około jedna trzecia to restauracje prowadzone przez franczyzobiorców" - podsumowano.

25 lipca AmRest Holdings SE informował, że podpisał z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi umowę nieodwołalnego zobowiązania do nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)