Analitycy PKO BP: Będzie wzrost PKB 5 proc., wyższy niż przewidywaliśmy

Źródło: PAP

Podwyższenie prognozy wzrostu PKB w 2018 roku z 4,6 proc. do 5,0 proc. oraz obniżenie prognozy deficytu sektora finansów publicznych z 1,7 do 1,5 proc. - to wskaźniki przedstawione we wtorek przez analityków PKO BP.