Trwa kolejna rudna zbierania funduszy na realizację projektu. Pierwsze obiekty mają zostać uruchomione do 2021 roku.

Projekt nazywa się Blue Frontiers. Zebrał w tym miesiącu już 1,4 miliona dolarów poprzez przedsprzedaż cyfrowych tokenów, które zapewnią kupcom prawo rezydowania na wyspach oraz prawo głosu przy ustalaniu ich statutu. Thiel nie wziął udziału w ostatniej rundzie finansowania i nie ma żadnego wkładu w projekt od 2014 roku. Biznesowa inicjatywa nie zbliżyła się jak dotąd nawet finansowo do poziomu, który pozwoliłby na jej wystartowanie. Podobnie jest w zakresie rządowego poparcia. Osoba znajdująca się blisko Thiela twierdzi, że zainteresował się on projektem charytatywnie. Wycofał się, bowiem uważa, że komercyjne przedsięwzięcie musi być samowystarczalne i zdolne do zarabiania.

Autorem pomysłu stworzenia wysp jest Patri Friedman, który jest wnukiem słynnego ekonomisty i doradcy prezydenta Reagana. Sondował on szanse na realizację projektu już od 2008 roku. Patri Friedman jest teoretykiem polityki oraz inżynierem oprogramowania. Jest też założycielem Instytutu Seasteading, który zajmuje się badaniami naukowymi i inżynieryjnymi (który współfinansował Thiel).

- Nie są w pełni wykonalne z perspektywy inżynieryjnej – powiedział w zeszłym roku o tego typu projektach Thiel dla „New York Timesa”.

Instytut przekazał realizację pomysłu nowo utworzonej komercyjnej organizacji o nazwie Blue Frontiers, która korzysta z naukowego wsparcia organizacji non-profit. Koncepcja uległa ostatecznie zmianie. Zgodnie z najnowszą ma powstać coś na kształt platform (przypominających wiertnicze), na których mają powstać restauracje i wille. Odpowiadające za realizację projektu osoby ustaliły, że pływające na otwartych wodach miasta są zbyt kosztowne.

Platformy będą musiały pływać blisko lądu, by dostawy na nie oraz ich konserwacja i naprawy były opłacalne. Blue Frontiers wskazało 51 państw, które mogłyby uczestniczyć w projekcie.

>>> Polecamy: Tesla otworzy w Europie gigantyczną fabrykę? Rozważane dwie lokalizacje