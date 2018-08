Bank Barclays przejmie pakiet mniejszościowy w spółce Grupy MCI



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Bank Barclays przejmie pakiet mniejszościowy w spółce Grupy MCI - MarketInvoice, największej w Europie platformie finansowania faktur online, podała spółka.

"Faktoring to produkt, który osiągnął dojrzałość w erze cyfrowej, jest wydajny, skuteczny i możliwy do sprawnego zarządzania nawet przez małe firmy. Wielu naszych klientów powiedziało nam, że czują się zmuszeni do oferowania dłuższych terminów płatności, aby pozostać konkurencyjnymi. To związuje ich przepływ pieniężny, uniemożliwiając wykorzystanie możliwości rozwoju. Chcemy przywrócić siłę małym firmom, pomagając im w nowatorskim sposobie pozyskać fundusze i wykorzystać szansę na rozwój. Nasz bank korporacyjny oferuje już finansowanie faktur dużym przedsiębiorstwom, więc to wspaniała wiadomość, że jesteśmy w stanie rozszerzyć tę propozycję również dla naszych klientów z sektora MŚP" - powiedział ICEO Barclays Business Bank Ian Rand, cytowany w komunikacie.

Dzięki współpracy, MarketInvoice chce rozszerzyć swój zasięg w całej Wielkiej Brytanii. Bank chce zapewnić MSP, które są klientami Barclays płynny dostęp do innowacyjnych form finansowania. Nowe partnerstwo to kluczowy element planów Barclays dotyczących inwestycji w nowe modele biznesowe zorientowane na wzrost, podano także.

"To ekscytujące móc łączyć wiedzę i doświadczenie 325-letniej brytyjskiej instytucji bankowej z rozwiązaniami finansowymi online MarketInvoice. Zbudowanie na tej podstawie strategicznego partnerstwa to dobra wiadomość dla brytyjskich firm. Barclays jako pierwszy bank wprowadzający kartę kredytową i bankomat, ma za sobą długą historię, jeśli chodzi o innowacje. Łatwo jest zapomnieć, że spółki, które obserwujemy na FTSE 100, zaczynały jako małe firmy, a ich założyciele podążali za swoją pasją. Koncentrując się na potrzebach przedsiębiorców, poprzez współpracę, Barclays i MarketInvoice umożliwią brytyjskim firmom pozyskać szybciej finansowanie i skupić się na rozwoju" - powiedział CEO MarketInvoice Anil Stocker, cytowany w komunikacie.

Barclays stanie się pierwszym bankiem na rynku high-end, który oferuje rozwiązanie do fakturowania w MarketInvoice, a także szersze narzędzia finansowania cyfrowych faktur dla swoich klientów, podkreślono też w materiale.

MarketInvoice to firma dostarczająca rozwiązania finansowe dla biznesu. Dzięki inteligentnej platformie internetowej i osobistej obsłudze klienta pomaga firmom przejąć kontrolę nad przepływem środków pieniężnych - szybko i łatwo. Od 2011 roku MarketInvoice finansuje faktury i kredyty biznesowe o wartości ponad 2,7 miliarda funtów dla firm z całej Wielkiej Brytanii.

MCI Capital, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. Jest notowana na GPW od 2001 r.

(ISBnews)