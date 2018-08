Zaznaczono, że rezygnację ministra przyjął już premier Aleksis Cipras, który w piątek spotkał się z Toskasem.

Toskas był krytykowany za nieefektywne i nieskoordynowane działania greckich służb ratunkowych podczas pożarów. Jego obowiązki przejmie szef MSW Panos Skurtetis.

Minister środowiska Grecji Jeorjos Statakis poinformował w piątek, że w przyszłym tygodniu władze rozpoczną wyburzanie nielegalnych zabudowań w regionie Aten. Zdaniem rządu to właśnie nielegalne zabudowania przyczyniły się do tragicznych pożarów. Szef resortu powiedział, że zburzonych zostanie ponad 60 obiektów, głównie ogrodzeń na plażach i obszarach przeznaczonych do zalesienia w kilku rejonach Attyki.

Tegoroczne lipcowe pożary w Grecji należały do najtragiczniejszych w skutkach w Europie w XXI wieku. (PAP)