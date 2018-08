Millennium Leasing ma 300 mln zł kredytu z EBOR-u na zielone inwestycje MŚP



Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zawarł umowę kredytową w kwocie 300 mln zł (równowartość 71 mln euro) z Millennium Leasing Sp. z o.o., spółką z grupy kapitałowej Banku Millennium. Wypłacone środki zostaną wykorzystane na finansowanie leasingu dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce, podał EBOR.

"Millennium Leasing Sp. z o.o. wykorzysta środki uzyskane z przyznanego kredytu na finansowanie projektów efektywnych w zakresie wykorzystania energii, zasobów oraz energii odnawialnej, projektów dot. zarządzania zasobami wodnymi i odpadami. Środki pozwolą Millennium Leasing rozpocząć finansowanie projektów efektywnych pod względem zużycia zasobów (wody i materiałów). Wszystkie kwalifikowane umowy leasingowe będą udzielane na zasadach w pełni komercyjnych, co potwierdza, że zielone inwestycje mają sens finansowy zarówno dla firm, jak i dla środowiska. Zakwalifikowane projekty obejmą szerokie spektrum technologii wybranych na podstawie kryteriów technicznych, finansowych i środowiskowych" - czytamy w komunikacie.

Millennium Leasing Sp. z o.o. jest ósmą pod względem wielkości spółką leasingową w Polsce z wartością sfinasowanych aktywów w 2017 roku na poziomie 720 mln euro. Millennium Leasing specjalizuje się w leasingu maszyn i urządzeń oraz środków transportu (pojazdy lekkie i transport ciężki).

"Kredyt zawarty z Millennium Leasing jest drugim projektem w ramach programu EBOR wspierającego zielone inwestycje spółek leasingowych w Polsce (GEFF), będącego częścią koncepcji transformacji EBOR w kierunku zielonej gospodarki (Green Economy Transition). W obszarze swoich krajów operacji, EBOR jest liderem we współpracy z instytucjami finansowymi, zapewniając finansowanie projektów zrównoważonej gospodarki. EBOiR współpracuje z instytucjami finansowymi w 25 spośród 38 krajów operacyjnych finansując projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju bezpośrednio we wszystkich rynkach" - czytamy dalej.

Koncepcja transformacji EBOR w kierunku zielonej gospodarki jest przewodnią inicjatywą, obejmującą szerokie spektrum inwestycji, od inwestycji w energię odnawialną po green bonds, promującą zrównoważone wykorzystanie zasobów i energii.

Od początku swojej działalności w Polsce tj. od 1991 roku EBOR zainwestował w ponad 400 projektów na łączną kwotę 9 mld euro.

(ISBnews)