Dymisja Kapakisa została przyjęta przez ministra spraw wewnętrznych Grecji Panosa Skurletisa.

Jak podaje dziennik "Ekathimerini", Kapakis został już zastąpiony na stanowisku sekretarza generalnego departamentu obrony cywilnej, odpowiedzialnego za planowanie działań związanych z reagowaniem na klęski żywiołowe i sytuacje nadzwyczajne, przez dyrektora Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem przy MSW Jannisa Tafyllisa.

W piątek do dymisji podał się minister ds. porządku publicznego Nikos Toskas po fali krytyki dotyczącej nieefektywnego i nieskoordynowanego działania greckich służb ratunkowych podczas pożarów. Jego obowiązki przejmie szef MSW. W niedzielę zaś odwołano szefa policji oraz straży pożarnej.

Minister środowiska Grecji Jeorjos Statakis poinformował w piątek, że wkrótce władze rozpoczną wyburzanie nielegalnych zabudowań w regionie Aten. Zdaniem rządu to właśnie nielegalne zabudowania przyczyniły się do tragicznych pożarów. Szef resortu powiedział, że zburzonych zostanie ponad 60 obiektów, głównie ogrodzeń na plażach i obszarach przeznaczonych do zalesienia w kilku rejonach Attyki.

Tegoroczne lipcowe pożary w Grecji należały do najtragiczniejszych w skutkach w Europie w XXI wieku.