Murapol odmówił zawarcia przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości w Krakowie



Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Murapol odmówił zawarcia przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości o powierzchni ok. 2,04 ha przy ul. Pachońskiego w Krakowie od Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków z uwagi na wady prawne nieruchomości, podała spółka.

"Emitent jest gotów zawrzeć umowę przyrzeczoną niezwłocznie po usunięciu wad prawnych. Sprzedający oświadczył, że stanowisko emitenta co do istnienia wad prawnych nieruchomości jest niezasadne" – czytamy w komunikacie.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)