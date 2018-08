Asseco SEE miało 15,45 mln zł zysku netto, 29,23 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Asseco SEE odnotowało 15,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 15,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 17,79 mln zł wobec 17,89 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 29,23 mln zł wobec 27,68 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 158,74 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 149,62 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży wyrażone w EUR w drugim kwartale 2018 roku wyniosły 37 mln, co oznacza wzrost o 1,4 mln (4%) w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. W największym stopniu do wzrostu przychodów przyczynił się segment Integracja Systemów, w którym sprzedaż wzrosła o 1,6 mln euro i wyniosła 14,9 mln euro. Wzrost przychodów zanotowano przede wszystkim w linii segmentu odpowiedzialnej za dostawy infrastruktury i rozwiązań stron trzecich. Wyższą sprzedaż odnotował również segment Rozwiązania w obszarze płatności, w którym wartość przychodów wyniosła 13,3 mln euro po wzroście o ponad 0,3 mln euro" - czytamy w raporcie.

"Rosnące przychody zanotowały linie produktowe odpowiedzialne utrzymanie terminali płatniczych oraz za autoryzację i przetwarzanie transakcji realizowanych kartami płatniczymi (processing). Z kolei przychody segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym spadły w drugim kwartale 2018 roku o 0,5 mln euro i osiągnęły poziom 8,8 mln euro. Niższa sprzedaż dotknęła przede wszystkim linii oferującej rozwiązania uwierzytelniające" - czytamy dalej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 26,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 297,34 mln zł w porównaniu z 282,82 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 53,13 mln zł wobec 49,96 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 15,28 mln zł wobec 13,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

