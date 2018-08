Energa: Produkcja energii spadła o 18% r: r w II kw. 2018 r.



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa spadła o 18% r/r do 849 GWh w II kw. 2017 r. W I poł br. produkcja energii spadła o 8% r/r do 1 888 GWh, podała spółka.

"Aktywa wytwórcze w grupie w I półroczu 2018 wyprodukowały 1 888 GWh energii elektrycznej, o 8 % mniej niż w pierwszej połowie 2017 roku. Wpłynęły na to czynniki takie, jak: mniejsza produkcja energii w Elektrowni Ostrołęka w tzw. wymuszeniu na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce, remont jednego z bloków w tym zakładzie prowadzony w II kwartale oraz nieznaczny spadek wytwarzania energii w aktywach wodnych i wiatrowych ze względu na warunki pogodowe w II kwartale tego roku" - czytamy w komunikacie.

Produkcja ze źródeł odnawialnych spadła o 23% r/r do 291 GWh w II kw. i o 8% r/r do 715 GWh w I półr.

Produkcja ciepła brutto spadła o 28% r/r do 549 TJ w II kw. i o 9% r/r do 2 185 TJ w I poł. 2018 r.

Sprzedaż energii wyniosła 5 598 GWh w II kw., tj. o 3% mniej niż rok wcześniej. W I półroczu sprzedaż wzrosła o 1% r/r do 11 816 GWh.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wzrósł o 3% r/ do 5 584 GWh w II kw. a w całym I półroczu był wyższy o 4% r/r i wyniósł 11 440 GWh.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)