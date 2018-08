Cherrypick Games miało 1,4 mln zł zysku netto, 2,5 mln zł EBITDA w I poł. 2018



Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Cherrypick Games odnotował 1,4 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r., co oznacza wzrost o 11,2% r/r , podała spółka w raporcie.



EBITDA wyniosła 2,5 mln zł w I poł. br., co oznacza wzrost o ok. 23% r/r.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,6 mln zł w I poł. 2018 r., notując wzrost o 8,8% r/r.

"Wyniki, które wypracowaliśmy w pierwszym półroczu są zgodne z naszymi założeniami. Wciąż procentuje umowa podpisana z Kuu Huub. Dzięki sprzedaży praw do gry 'My Hospital' fińskiej spółce, mogliśmy w bardzo krótkim czasie rozpocząć pracę nad nowymi projektami. Aktualnie testujemy i ulepszamy dwa tytuły, które chcemy wydać do końca roku: 'My Beaty Spa & Stories' i 'Project Fame'. Już teraz wiemy, że obydwa projekty wyróżniają się ponadprzeciętnymi wskaźnikami. Do czasu ich premier będziemy je udoskonalać, aby w pełni spełniły oczekiwania naszych graczy" - powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

W II kwartale 2018 roku przychody spółki wyniosły 4,3 mln zł i były wyższe w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku o 25,9%. W tym czasie wynik EBITDA i EBIT wzrosły o odpowiednio o 59,8% i 60,5%. Wynik netto był niższy o 8,6% i ukształtował się na poziomie 0,4 mln zł, podano także.

Pod koniec roku spółka chce przenieść notowania na rynek główny GPW.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r. Spółka przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w tym roku.

