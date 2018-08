Volvo dostarczy do Szwecji cztery elektryczne autobusy produkowane we Wrocławiu

Źródło: PAP

Montaż autobusów Volvo w fabryce we Wrocławiu (6)źródło: Bloomberg autor zdjęcia: Bartek Sadowski

Cztery elektryczne autobusy dostarczy Volvo do miasta Uddevalla w Szwecji. To kolejne szwedzkie miasto, które złożyło zamówienie na produkowane we Wrocławiu elektryczne autobusy tego producenta. W czerwcu firma otrzymała z Goeteborga zamówienie na 30 elektrycznych autobusów.