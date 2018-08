Maciej Szymański został powołany na prezesa Kredyt Inkaso od 28 VIII



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Kredyt Inkaso powołała na stanowisko prezesa Macieja Szymańskiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji obejmującej lata 2016-2019 ze skutkiem na 28 sierpnia 2018 r., podała spółka.

"Jednocześnie w związku z ww. powołaniem, spółka informuje o złożeniu rezygnacji pana Macieja Szymańskiego ze sprawowania funkcji członka i przewodniczącego rady nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie.

Maciej Szymański od lutego 2015 r. do chwili obecnej związany był z funduszem private equity Waterland. Wcześniej - od maja 2010 do maja 2014 r. był prezesem Empik Media Fashion, zaś w latach 2008 -2010 był prezesem Sephora Greater China, a w latach 2005-2008 dyrektorem generalnym Sephora France.

Pod koniec września ub. roku Paweł Szewczyk złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym z funkcji prezesa zarządu Kredyt Inkaso. Szewczyk był prezesem spółki od października 2012 r. Rada nadzorcza Kredyt Inkaso postanowiła wówczas powierzyć pełnienie obowiązków prezesa spółki dotychczasowemu wiceprezesowi Jarosławowi Orlikowskiemu do czasu powołania nowego prezesa.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.



