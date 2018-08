Realizacja celów strategicznych Brastera wymaga pozyskania 50 mln zł



Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Zarząd Brastera, realizując przegląd opcji strategicznych, oszacował, iż realizacja celów strategicznych wymaga pozyskania środków w wysokości około 50 mln zł, podała spółka.

"Pozyskane środki umożliwią spółce m.in. przeprowadzenie ekspansji zagranicznej produktów Braster skierowanych zarówno do użytku konsumenckiego, jak i profesjonalnego - 'Braster Pro – system profilaktyki raka piersi' ('Braster Professional'), dla którego zostały spełnione warunki formalne umożliwiające sprzedaż tego produktu. W celu realizacji powyższego planu niezbędne jest poniesienie wydatków w szczególności na zwiększenie mocy sprzedażowych, rozbudowę infrastruktury informatycznej, dostosowanie całego Systemu Braster do wymogów poszczególnych rynków, przeprowadzenie procedur certyfikujących, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowych oraz innych działań promocyjnych, a także utrzymanie zdolności operacyjnych spółki" - czytamy w komunikacie.

Spółkę w całym procesie związanym z pozyskaniem finansowania będzie wspierał doradca finansowy Cukierman&Co. Investment House Ltd. z siedzibą w Izraelu, podano także.

7 sierpnia zarząd Braster podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój spółki.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)