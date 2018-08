CDRL złożyło ofertę nabycia zagranicznej sieci sklepów z art. dla dzieci



Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - CDRL złożyło ofertę zakupu większościowego pakietu udziałów w zagranicznej spółce posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci, podała spółka.

"W dniu 22 sierpnia 2018 r. zarząd emitenta podjął decyzję o złożeniu akcjonariuszom zagranicznej spółki posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci oferty nabycia większościowego pakietu udziałów tej spółki. Nabywcą udziałów będzie bezpośrednio emitent lub wskazana przez emitenta spółka zależna. W przypadku przyjęcia oferty przez sprzedających strony przystąpią do uzgodnienia szczegółowych warunków sprzedaży. W takim przypadku zamknięcie transakcji, zgodnie z intencją emitenta, powinno nastąpić do końca października 2018" - czytamy w komunikacie.

CDRL planuje sfinansować transakcję ze środków własnych lub - w części - przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku nieprzyjęcia oferty przez sprzedających do 5 września 2018 r. ważność oferty wygaśnie. Ostateczne warunki sprzedaży zostaną ustalone przez CDRL i adresatów oferty w drodze negocjacji, podano również.

"W ocenie zarządu emitenta ewentualne nabycie udziałów spółki może przyczynić się do znaczącego przyspieszenia rozwoju sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych, a w konsekwencji do zwiększenia skali działalności i poziomu przychodów" - podsumowano.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)