Robyg wprowadził do sprzedaży 1 550 lokali w okresie I-VII 2018 r.



Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Robyg wprowadził do sprzedaży 1 550 lokali w okresie styczeń-lipiec br., podała spółka.

"Boom na rynku mieszkaniowym trwa - mimo wydłużających się procedur administracyjnych. W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Robyg zakontraktowała 1 516 lokali netto. Jednocześnie od początku roku grupa wprowadziła do sprzedaży 1 550 lokali, z czego 1 150 w Warszawie - m.in. zadebiutowała w dwóch warszawskich dzielnicach: Pradze i Włochach inwestycjami Praga Arte i City Sfera. Ponadto, poziom zainteresowania klientów inwestycjami grupy rośnie, a oferta obejmuje m.in. najpopularniejsze wśród kupujących lokale 2- i 3-pokojowe, a także coraz częściej 1-pokojowe kupowane pod inwestycje oraz apartamenty o podwyższonym standardzie" - czytamy w komunikacie.

Robyg prowadzi w Warszawie inwestycje w dzielnicach: Wilanów, Bemowo, Wola, Mokotów, Ursus, bliski Tarchomin, Włochy i Praga, a wkrótce planuje uruchomienie kolejnych projektów, podano także.

"Ze względu na dużą popularność oferty Grupy Robyg, regularnie wprowadzamy do sprzedaży nowe etapy oraz inwestycje. Co istotne, bardzo uważnie śledzimy zarówno preferencje klientów, jak i możliwości nabycia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Elastyczne reagowanie na potrzeby rynkowe i długoterminowe planowanie powodują, że kontynuujemy ekspansję do kolejnych dzielnic. Niedawno premierę miały dwie nowe warszawskie inwestycje -City Sfera i Praga Arte - to nowoczesne inwestycje na Pradze i we Włochach" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży w Warszawie Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Przypomniała, że cenie mieszkania Robyg zapewnia Smart House, czyli technologię inteligentnego domu. Grupa, jako pierwszy deweloper na polskim rynku, wyposaża wszystkie mieszkania w ten nowoczesny system w standardzie - klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

