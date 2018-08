Soho Development miało 1,6 mln zł straty netto w III kw. 2017: 2018



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Soho Development odnotowało 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. fin. 2017/2018 r. (tj. od 1 lipca do 30 września 2018) wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 1,9 mln zł wobec 6,08 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,67 mln zł w III kw. r. fin. 2017/2018 wobec 50,18 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. r. fin. 2017/2018 (tj. od 1 października 2017 do 30 września 2018) spółka miała 36,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 73,08 mln zł w porównaniu z 78,38 mln zł rok wcześniej.



Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews)