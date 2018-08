Śląskie: 128 mln zł na projekty dot. badań i rozwoju w firmach

Źródło: PAP

Ok. 128 mln zł czeka na firmy z woj. śląskiego prowadzące projekty badawczo-rozwojowe. Będzie to kolejny konkurs dotacji do takich przedsięwzięć; wśród nowych zasad są m.in. dwie rundy naboru wniosków czy możliwość finansowania obowiązkowej komercjalizacji wyników badań.