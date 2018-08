Z szacunkowych danych wynika, że w pierwszych trzech miesiącach stosowania RODO do urzędu wpłynęło blisko 2400 skarg, ponad tysiąc pytań prawnych oraz 1120 zgłoszeń dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych. Dla porównania w całym roku 2017 do GIODO zgłoszono 2950 skarg i prawie 2400 pytań - poinformowała na konferencji prasowej Bielak-Jomaa.

Skargi dotyczą przede wszystkim: wymuszenia zgody na przetworzenie danych w celach marketingowych, przesyłania przez firmy niechcianej korespondencji, nieuprawnionego udostępnienie danych osobom trzecim, nakazania udostępniania danych osobowych oraz udostępniania danych medycznych przez placówki medyczne.

Bielak-Jomaa zaznaczyła jednocześnie, że bardzo duża część skarg zawiera braki formalne. Nie ma w nich na przykład sprecyzowano żądania, brakuje podpisu osoby zgłaszającej lub adresu. "Powoduje to, że nie jest możliwe podjęcie przez urząd postępowania administracyjnego" - podkreśliła.

Prezes UODO przekazała także informacje o kontrolach , które mają zostać przeprowadzone do końca 2018 roku. Przypomniała, że UODO prowadzi kontrole doraźne i planowane. W zakresie kontroli planowanych urząd prowadzi kontrolę sektorową dotyczącą zabezpieczenia rejestrów publicznych, m.in. systemu ePUAP.

W planach UODO jest także kontrola monitoringu wizyjnego. "Zapowiadaliśmy, że do końca września nie będziemy z urzędu podejmować działań władczych po to, żeby administratorzy mogli prawidłowo przygotować się do stosowania przetwarzania danych z monitoringu. Okres przejściowy trwa jeszcze miesiąc, a zatem podjęliśmy decyzję o tym, że sprawdzimy, jak monitoring jest stosowany w podmiotach zarówno publicznych, jak i prywatnych" - powiedziała. Dodała, że kontrole monitoringu będą kontynuowane także w roku 2019.

"W najbliższym czasie chcemy też przeprowadzić kontrolę giełdy długów, wywiadowni gospodarczej, chcemy sprawdzić, jak są przetwarzane dane osobowe dzieci, rodziców lub opiekunów w żłobkach i przedszkolach" - dodała Bielak-Jomaa.

Prezes UODO przekazała, że w ostatnim czasie do przedsiębiorców i administratorów zgłaszają się fałszywi kontrolerzy. Zaapelowała o ostrożność i przypomniała, że urząd najczęściej uprzedza o przeprowadzeniu kontroli. Podkreśliła, że oprócz legitymacji kontroler urzędu ma podpisane przez prezesa UODO upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w danym podmiocie. Tożsamość kontrolera można zweryfikować, dzwoniąc pod numer urzędu zamieszczony na stronie internetowej.

Bielak-Jomaa poinformowała także o rozpoczęciu 9. edycji programu edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa". Wyjaśniła, że celem programu jest przybliżenie dyrektorom, nauczycielom oraz uczniom prawa o ochronie danych osobowych.

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zaczęło obowiązywać 25 maja. Przyznaje ono m.in. prawo do usunięcia, również z internetu, informacji na swój temat. Rozporządzenie stanowi, że przetwarzanie danych będzie możliwe za wyraźną zgodą tego, kogo dotyczą. Przewiduje kary za naruszenie prawa do ochrony danych - do 20 mln euro lub 4 proc. obrotu firmy.