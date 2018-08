Dekpol ma umowę z LPP ws. rozbudowy centrum dystrybucyjnego



Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Dekpol zawarł z LPP umowę o roboty budowlane, której celem jest realizacja budowy magazynu wysokiego składowania o powierzchni użytkowej ok. 23 tys. m2 wraz z budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej ok. 5,5 tys. m2 w ramach rozbudowy Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim wraz z niezbędną dokumentacją, podała spółka.

"Wynagrodzenie netto należne spółce za całość prac objętych umową wynosi ok. 11% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej spółki za 2017 r. Termin zakończenia realizacji obiektu został ustalony na dzień 30 sierpnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

17 lipca Dekpol zawarł z LPP list intencyjny dotyczący ww. robót budowlanych.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)