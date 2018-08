We wrześniu we wrocławskich placówkach naukę rozpocznie ponad 80 tys. dzieci i młodzieży. Do szkół podstawowych pójdzie blisko 45 tys. uczniów, a do ponadpodstawowych ponad 19 tys. Będzie ich uczyć ponad 9 tys. nauczycieli.

W kilku szkołach i przedszkolach aktualnie dobiegają końca remonty, na które gmina wydała około 7 mln zł.

W ramach inwestycji ukończono m.in. przebudowę sanitariatów w Przedszkolu nr 4 przy ul. Słowiczej, wyremontowano dach w Przedszkolu nr 73 przy ul. Pawłowickiej, czy rozbudowano i wyremontowano sanitariaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przy ul. Osobowickiej - wyliczał dyrektor departamentu edukacji Urzędu Miejskiego Jarosław Delewski.

Jak dodał, część inwestycji jest jeszcze w trakcie realizacji, w tym remont dachu liceum nr 10 przy ul. Pieszej, dostosowanie budynku SP nr 9 przy ul. Nyskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy remont elewacji i dachu budynku liceum nr 3 przy ul. Składowej.

Ponadto w budynkach pogimnazjalnych otwarte zostaną dwie nowe podstawówki: SP nr 29 przy ul. Kraińskiego oraz SP nr 7 przy ul. Brücknera.

Jak wyjaśniał Delewski, po ostatniej reformie oświaty przedszkola z 3-letnich stały się 4-letnimi. Z tego względu gmina w ramach współpracy z podmiotami niepublicznymi, utworzyła nowe miejsca przedszkolne, działające na zasadach gminnych. "Takie podmioty dostają wtedy stuprocentową dotację na ucznia, ale nie mogą pobierać czesnego od rodziców. Takich miejsc powstało 1557" – powiedział.

"Dużo uwagi w tym roku poświeciliśmy też szkołom ponadpodstawowym czy ponadgimnazjalnym, ponieważ w przyszłym roku w tych szkołach będzie podwójny rocznik, więc przeliczyliśmy miejsca i część liceów powiększyło swoją bazę o budynki pogimnazjalne, po to, aby w przyszłym roku nie było problemu z dostaniem się do wybranych przez uczniów szkół" – mówił dyrektor departamentu edukacji.

Zdaniem Delewskiego sporym wyzwaniem dla samorządów wynikającym z reformy edukacji będzie budowa kuchni i stołówek, które, zgodnie z nowymi przepisami, powinny znajdować się w każdej szkole. "Wprawdzie we Wrocławiu od dawna zrezygnowaliśmy z cateringu i budujemy w inwestycjach kuchnie, niemniej jednak nie przy wszystkich szkołach to funkcjonuje i to będzie naprawdę duże wyzwanie, bo tych pomieszczeń wolnych w niektórych szkołach podstawowych po prostu nie ma" – ocenił.

Dodatkowo, jak mówił, zgodnie z założeniem Ministerstwa, do 2020 roku szkoły mają być wyłącznie jednozmianowe, co będzie wiązało się z powiększaniem bazy szkół.

Dodał, że reforma edukacji zakłada także zmianę programową. "Dlatego dbając o jakość edukacji prowadzimy szkolenia, pokazujemy nauczycielom zmiany, które zachodzą. Czekamy też na definicję przedmiotu trudnego" – tłumaczył.

W tym roku szkolnym na inwestycje w placówkach oświatowych miasto planuje wydać blisko 35 mln. Planowana jest m.in. budowa 8-oddziałowego przedszkola na osiedlu Zakrzów, budowa przedszkola 6-oddziałowego przy Szkole Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie, czy budowa przedszkola 8-oddziałowego przy Szkole Podstawowej nr 91 przy ul. Jackowskiego.(PAP)

autor: Agata Tomczyńska