Porozumienie dotyczące współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro i przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin podpisali podczas niedzielnej konwencji samorządowej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.

Porozumienia zostało podpisane po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, który podkreślał wagę jedności polskiej prawicy dla Polski.

"Świadomi odpowiedzialności za losy Ojczyzny, PiS, Porozumienie Jarosława Gowina oraz Solidarna Polska, zobowiązują się do podtrzymania współdziałania, którego celem jest podtrzymanie i rozszerzenie na nowe dziedziny życia społecznego polityki dobrej zmiany" - podkreślono w porozumieniu. Jego skan umieściła na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

"Strony uznają, że sytuacja naszego kraju wymaga zjednoczenia sił i koordynacji działań zarówno na forum parlamentu jak i w terenie, szczególnie w nadchodzących wyborach samorządowych" - czytamy. Jak zaznaczono, strony podejmują partnerską współpracę będąc świadomi, że Polsce potrzebny jest kompetentny, sprawny i uczciwy samorząd.

Zadeklarowano też, dążenie do wspólnych uzgodnień programowych, "dotyczących zarówno polityki ogólnokrajowej jak i spraw lokalnych".

"Strony porozumienia zobowiązują się, że w nadchodzących wyborach samorządowych, parlamentarnych i do PE wystawią swoich kandydatów z list PiS oraz do popierania wspólnego kandydata na prezydenta w roku 2020" - podkreślono.

Według porozumienia w wyborach do sejmików wojewódzkich, do rad miast, w których strony wspólnie wystawiają kandydatów na prezydentów, w wyborach do PE oraz w wyborach do Sejmu RP każdemu z koalicjantów PiS przypadnie po jednym miejscu w każdym z okręgów wyborczych. Ugrupowania zobowiązały się też do utworzenia wspólnego rządu, klubów: parlamentarnego i na wszystkich szczeblach samorządu oraz do powołania wspólnych zarządów województw, powiatów i gmin. (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek