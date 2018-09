W Kępnie oddano do użytkowania przedszkole, zbudowane w ramach Mieszkania plus (krótka)

Źródło: PAP

W ramach programu Mieszkanie plus w poniedziałek oddaliśmy do użytkowania przedszkole - powiedziała PAP specjalistka ds. zarządzania nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kępnie Karolina Solecka. 36 mieszkań budowanych w ramach rządowego programu trafi do lokatorów za miesiąc.