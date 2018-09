PGNiG Upstream Norway jako pierwsza spółka z naszego kraju otrzymała właśnie zgodę na wykonanie odwiertu na Morzu Norweskim w roli operatora. Tym samym firma weszła do relatywnie wąskiego grona podmiotów o kompetencjach z zakresu tzw. offshore drilling na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - mówi w wywiadzie Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG. >>>>

Victoria Dom zakontraktowała 588 lokali narastająco od początku roku wobec 533 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10,3% r/r, podała spółka. W samym sierpniu warszawski deweloper sprzedał 110 mieszkań, co oznacza niemal podwojenie wyniku z analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartość zakontraktowanych lokali była o 18% wyższa niż rok wcześniej. Zarząd podtrzymuje tegoroczne założenia sprzedaży na poziomie około 1 000 mieszkań.

LPP odnotowało 206,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 173,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Celem grupy LPP na koniec tego roku jest zwiększenie liczby sklepów o 2% r/r do 1 773 oraz powierzchni handlowej o 10,5% r/r do 1 105,2 tys. m2, jak również uzyskanie marży w przedziale 54-55%, podała spółka. Grupa celuje też w utrzymanie dwucyfrowych wzrostów sprzedaży. Wydatki inwestycyjne mają w tym roku wynieść ok. 590 mln zł. >>>>

LPP zakłada, że będzie zwiększać wydatki inwestycyjne po ok. 100 mln zł rocznie, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. >>>>

LPP planuje otworzyć swój pierwszy sklep w Słowenii za dwa dni, a w październiku - w Kazachstanie, zapowiedział wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. W przyszłym roku planowane jest wejście na rynki Bośni i Hercegowinie i Finlandii.>>>>

LPP podtrzymuje, że celem spółki jest osiągnięcie do 2021 r. 20% przychodów z e-commerce, a w tym roku oczekuje, że powinna ona przekroczyć 9%, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Liczba krajów, w których działa e-commerce ma wzrosnąć z 17 w tym roku do 35 w 2019 r. >>>>

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - spółka zależna Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) - otrzymała zawiadomienie o wypowiedzeniu przez Norges Bank Investment Management umowy z 30 września 2009 r. na zarządzanie portfelem inwestycyjnym, podało Altus TFI. >>>>

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymało od Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oświadczenie o odstąpieniu od planu połączenia Altus TFI oraz Esaliens TFI, który został uzgodniony przez zarządy obydwu towarzystw 31 lipca 2018 r., podał Altus. >>>>

MCI odnotowało 3,77 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 36,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Private Equity Managers (PEManagers), zarządzający funduszami z Grupy MCI, rozpoczął prace nad powstaniem nowego funduszu na zasadach "commitment", którego wartość aktywów pod zarządzaniem może osiągnąć do 500 mln euro, podała spółka. >>>>

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 3 459,9 mln zł na koniec sierpnia br., podała spółka. Na koniec lipca br. było to 3 505,8 mln zł mln zł. >>>>

ZUE podpisało z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie umowę na wykonanie robót dla zadania pn. "Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej", podała spółka. Wartość umowy wynosi 62,6 mln zł netto (77 mln zł brutto). Termin realizacji zadania wynosi 12 miesięcy. >>>>

Grupa Boryszew zrealizuje w roku nakłady inwestycyjne o ok. 100 mln zł niższe od pierwotnie planowanych 300 mln zł - głównie ze względu na modyfikację harmonogramu inwestycji w Koninie, spowodowaną wysokimi cenami prac budowlanych, wynika z wypowiedzi p.o. prezesa Piotra Szeligi. >>>>

Pharmena przeprowadziła proces prezentacji i rozmów z przemysłem farmaceutycznym dot. dalszej komercjalizacji projektu leku 1-MNA w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby oraz w tętniczym nadciśnieniu płucnym, podała spółka. W efekcie spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu i kontynuowaniu badań w dwóch wskazaniach. >>>>

