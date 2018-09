Zgodnie ze specyfikacją przetargową autobusy muszą pomieścić co najmniej 85 pasażerów, w tym nie mniej niż 25 na miejscach siedzących (co najmniej 5 dostępnych z poziomu podłogi), i mają być zasilane silnikiem spalinowym spełniającym normy Euro 6 i elektrycznym. Takie parametry spełniają autobusy miejskie Volvo 7900 Hybrid, podano w komunikacie.



"Cieszymy się, że Ełk dołącza do grona miast, które zdecydowały się w ostatnim czasie na wprowadzenie do swojej floty komunikacji miejskiej ekologicznych autobusów hybrydowych, bardzo dobrze sprawdzających się w ruchu miejskim. Dzięki wykorzystaniu silnika elektrycznego podczas zatrzymania i przy niskich prędkościach pojazd taki zużywa mało paliwa, emituje mniej zanieczyszczeń, jest cichy, słowem - dużo bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne autobusy napędzane silnikami diesla" - powiedziała dyrektor Volvo Buses na Polskę i Kraje Bałtyckie Małgorzata Durda, cytowana w komunikacie.



Autobusy hybrydowe Volvo trafią do Ełku w dwóch transzach - pod koniec 2019 i 2020 roku, bezpośrednio z wrocławskiej fabryki Volvo, gdzie są projektowane przez polskich inżynierów i produkowane seryjnie od 2010 roku. W Polsce hybrydy Volvo jeżdżą już we Wrocławiu, Sosnowcu, Inowrocławiu, Tarnowskich Górach, Jeleniej Górze i Warszawie, a ostatnio firma wygrała przetargi na dostawę tego typu pojazdów do Krakowa, Białegostoku i Krosna. W ub. roku Volvo dostarczyło 35 hybryd do Sosnowca - to największa obecnie w Polsce flota autobusów o napędzie hybrydowym, podano również.



Do tej pory Volvo na całym świecie dostarczyło operatorom transportu publicznego ponad 4 tys. zelektryfikowanych autobusów.



Volvo Polska jest częścią Grupy Volvo. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.