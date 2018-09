Szef rządu uczestniczy w środę na Forum Ekonomiczne do Krynicy-Zdroju, gdzie weźmie udział w trzech panelach dyskusyjnych, spotka się z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem oraz weźmie udział w rozdaniu nagród XXVIII Forum Ekonomicznego.

Podczas panelu "Inwestycje w zdrowie a gospodarka zdrowia - wyzwania zdrowotne państwa w kontekście rozwoju gospodarczego" Morawiecki podkreślał, że służba zdrowia jest "wielkim wyzwaniem" dla państwa polskiego, dla budżetu państwa i dla każdej formacji politycznej. "My tę rękawicę podjęliśmy bardzo odważnie (...). Służba zdrowia jest i będzie dla nas priorytetem" - oświadczył premier.

Morawiecki wskazał, że za obecnego rządu zdecydowano się "na wpisanie (...) minimalnego procenta PKB wydatkowanego na służbę zdrowia". "To zmiana rewolucyjna" - ocenił. Zwrócił uwagę, że jeszcze trzy lata temu na służbę zdrowia wydatkowane było niespełna 4 proc. PKB; w 2019 r. na ten cel przeznaczone zostanie 4,86 proc. PKB.

Szef rządu zwrócił m.in. uwagę, że po 1989 r. nawet od 20 do 30 tys. lekarzy opuściło Polskę. "Popatrzmy na to od strony rachunku ekonomicznego - żeby wykształcić lekarza różnych specjalizacji państwo ponosi koszt od 500 tys. zł do miliona zł (...). 30 tys., czy 25 tys. lekarzy, jak pomnożymy przez milion, to wychodzi 25 mld zł. To oznacza, że Polska, kraj na dorobku, sfinansowała służbę zdrowia bogatym krajom" - mówił premier.

Jak zaznaczył, rząd PiS, żeby zacząć to zmieniać, przystąpił, jako pierwszy do "podstawowego, żmudnego, pozytywistycznego planu". Morawiecki jako przykład podał m.in. to, że jeszcze trzy-cztery lata temu w systemie stacjonarnym kształciło się na uczelniach medycznych 3 tys. studentów. Podkreślił, że obecnie jest to 4,7 tys. studentów.

Premier mówił, że "nie jest tak, że tylko w Polsce mamy inne wyobrażenie o służbie zdrowia, jak ona powinna wyglądać względem rzeczywistości, która jest". "Teraz, kiedy Polacy dość często i szeroko podróżują po Europie, a nawet tam znajdują swój nowy dom, zdobywamy nowe doświadczenia" - wskazał premier. Według niego, każdy kraj szuka swojego "optymalnego modelu" dla służby zdrowia. "Tak robimy również my, gdzie skonfrontowani jesteśmy z szeregiem bardzo wielu, poważnych problemów - od samego początku" - podkreślił Morawiecki.

Premier: Traktujemy służbę zdrowia jako ważny sektor gospodarki narodowej

Traktujemy służbę zdrowia jako ważny sektor gospodarki narodowej oraz "koło zamachowe" w wielu obszarach; zwłaszcza w obszarze innowacyjności - powiedział w środę w premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że rząd zwiększył nakłady na sprzęt medyczny oraz dąży do unowocześnienia służby zdrowia.

"Traktujemy służbę zdrowia jako niezwykle ważny sektor gospodarki narodowej, a także +koło zamachowe+ gospodarki w wielu obszarach; zwłaszcza w obszarach innowacyjnych" - powiedział premier podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, gdzie bierze udział w panelu poświęconemu opiece zdrowotnej.

Szef rządu przypomniał, że w polskiej służbie zdrowia obecnie uruchamianych jest "szereg programów", których celem jest m.in. jej unowocześnienie. "Od grudnia będą wystawiane elektronicznie recepty, czyli e-recepty, a wkrótce potem elektroniczne zwolnienia, skierowania. Wszystko po to, żeby identyfikacja pacjenta była lepsza, żeby unikać nieprawidłowości, różnego rodzaju nadużyć" - mówił.

"W przyszłym roku, przy wydatkach na publiczną służbę zdrowia blisko 100 mld złotych, mówimy o stratach rzędu kilku do kilkunastu mld złotych i za to się również zabieramy" - oświadczył. Morawiecki zapowiedział, że środki zaoszczędzone na ograniczeniu tych strat zostaną przeznaczone m.in. na "skracanie kolejek oraz optymalizację procesu przyjmowania pacjentów".

Szef rządu podkreślił ponadto, że w ubiegłym roku na zakupy sprzętu medycznego rząd przeznaczył najwięcej od 30 lat. Dodał, że było to też możliwe dzięki uszczelnieniu ściągalności podatku VAT.

Jak dodał Morawiecki, "elektronizacja i profesjonalizacja" służby zdrowia "to krok w kierunku jej unowocześnienia". "Przede wszystkim patrzymy przez pryzmat pacjenta" - oświadczył.

