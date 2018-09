Gino Rossi oczekuje od Monnari wyjaśnień ws. zajęcia komornicznego konta Simple



Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Gino Rossi otrzymało informację o dokonaniu przez spółkę zależną od Monnari Trade - Miss Class zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł. W ocenie PKO Banku Polskiego, egzekucja prowadzona przez Miss Class "w znaczący sposób" ogranicza szanse na finalizację transakcji nabycia spółki Simple przez Monnari Trade oraz podważa dotychczasowe ustalenia poczynione w ramach negocjacji, podało Gino Rossi. Bank oczekuje wycofania zajęcia komorniczego w terminie do 6 września do godz. 9 rano.

Gino Rossi wskazało, że w toku prowadzonych negocjacji z Monnari Trade dotyczących zbycia 100 % akcji Simple Creative Products ostatnim istotnym warunkiem do spełnienia było uzyskanie od PKO BP finalnej decyzji w sprawie dalszego finansowania spółki Simple po transakcji. Decyzja ta - zgodnie z informacją od banku - miała zostać wydana 7 września.

"Jednakże w dniu dzisiejszym doszło do następujących zdarzeń:

- Spółka Miss Class Sp. z o.o. (spółka zależna i kontrolowana przez Monnari Trade SA ), nie czekając na decyzję banku PKO BP w sprawie warunków finansowania spółki Simple dokonała zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple na kwotę 6 mln zł. Egzekwowana kwota wynika z wspólnych rozliczeń wynikających z umowy nabycia odzieży oraz akcesoriów z kolekcji wiosna 2018, w ramach której Miss Class Sp. z o.o. nabył kolekcję. Umowa była zabezpieczona oświadczeniem w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym przez Simple [...],

- Emitent otrzymał informację z Banku PKO BP, że w związku z egzekucją komorniczą w jego ocenie zaistniała przesłanka wypowiedzenia umowy kredytu LKW na kwotę 25 000 000 zł z terminem wymagalności 7 dni oraz, że egzekucja prowadzona przez spółkę zależną Monnari Trade SA w znaczący sposób ogranicza szanse na finalizację transakcji oraz podważa dotychczasowe ustalenia poczynione w ramach negocjacji" - czytamy w komunikacie.

Bank oczekuje wycofania zajęcia komorniczego w Simple do 6 września, do godz. 9 rano, zaś w przypadku braku wycofania egzekucji, wniosek dotyczący warunków transakcji i finansowania Simple (konieczny, aby spełnić warunki postawione przez Monnari Trade) nie będzie procedowany.

"Ponadto oczekiwaniem Banku PKO BP jest, aby Monnari Trade SA oświadczyło, iż do czasu zakończenia negocjacji dot. sprzedaży Simple (albo w formie podpisania umowy sprzedaży albo odstąpienia od procesu) nie będzie podejmowała działań egzekucyjnych, w tym dokonywała zajęć rachunków bankowych. Brak takiego oświadczenia będzie traktowany przez bank jako odstąpienie od procesu sprzedaży oraz rozmów dot. dalszego finansowania Simple" - czytamy także.

Gino Rossi podało, że powyższe działania Monnari Trade są dla spółki "sporym zaskoczeniem" w świetle dotychczas prowadzonych negocjacji oraz poczynionych ustaleń.

"Emitent w chwili obecnej czeka na stanowisko oraz wyjaśnienia Monnari Trade SA. oraz wycofanie zajęcia komorniczego w terminie do 06.09.2018 r. do godziny 9 rano [czwartek]" - podsumowano.

W połowie lipca Monnari Trade podjęło decyzje o złożeniu skorygowanej oferty dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products przez Monnari Trade lub podmiot w 100% zależny od Monnari od Gino Rossi. Proponowana przez Monnari Trade cena 100% akcji Simple to 12 mln zł.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147 mln zł w 2017 r. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)