„Łatwiej jest powiedzieć, czego nie przejmujemy” – mówi Przemysław Gdański, prezes BGŻ BNP Paribas, o wykupieniu banku Raiffeisen Polbank. „Mamy zgodę na przejęcie od UOKiK oraz Komisji Europejskiej. Czekamy na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Mamy nadzieję, że zakończenie tej transakcji odbędzie się w czwartym kwartale tego roku” – dodaje Gdański.

„Synergie kosztowe są zazwyczaj w miarę pewne do uzyskania. Trudniej jest z synergiami przychodowymi – te często kończą w sferze obietnic i oczekiwań. Ta transakcja przeniesie nas do banków, które nazywam „polską Ekstraklasą”, czyli do banków o sumie bilansowej powyżej 100 mld zł” – twierdzi prezes BGŻ BNP Paribas.

