RYNEK WALUTOWY

"Napięcia na rynkach wschodzących dalej szkodzą złotemu. Kurs EUR/PLN testował wczoraj już poziom 4,33 i dzisiejsze notowania rozpoczyna powyżej niego. Skutecznym oporem póki co powinny kolejny raz okazać się okolice 4,34, gdzie wyhamowywały już wzrosty pary w poprzednich miesiącach. Kolejna ważna bariera to okolice 4,3630" - napisali analitycy Raiffeisen Polbanku.

W środę odbyła się konferencja po posiedzeniu RPP, na którym to Rada podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na bieżących poziomach. Podczas spotkania z dziennikarzami, prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że nie widzi powodów do zmian stóp procentowych do 2019 roku. Jego zdaniem, stabilizacja stóp może przeciągnąć się na 2020 roku.

"Po konferencji RPP pokazującej, że nie uległo zmianie gołębie nastawienie Rady, złoty przebił się powyżej 4,33. Dziś oczekujemy umocnienia złotego w ciągu dnia i jego powrotu do spadków, po południu, po publikacji spodziewanych przez nas dobrych danych z USA. Czynnikiem ryzyka jest jednak kwestia kolejnych amerykańskich ceł na Chiny. Nasilaniu się wojen handlowych zwykle prowadziło do aprecjacji dolara a to zapewne przeszkadzałoby złotemu w odrabianiu ostatnich strat" - napisali analitycy BZ WBK.

RYNEK DŁUGU

"Dziś spodziewamy się niewielkiej przeceny długu w reakcji na oczekiwane dobre dane z USA i aukcję, na której MF zamierza sprzedać obligacje warte 3-4 mld zł" - napisali analitycy BZ WBK.

Na czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów zaoferuje zestaw pięciu serii obligacji skarbowych: OK0720, PS0123, WS0428 oraz WZ0524 i WZ0528 oraz po raz pierwszy od 2017 roku WS0529 o łącznej wartości 3-4 mld zł.

"Nienajlepsze nastroje panujące na rynkach wschodzących ograniczają w pewnym stopniu apetyt na polskie obligacje skarbowe. Mimo to spodziewamy się sprzedaży całej puli. Rentowności mogą wynieść ok. 1,60 proc. (OK0720), 2,45 proc. (PS0123), 3,25 proc. (WS0428) i 3,20 proc. (WS0429), zaś ceny zmiennokuponowych serii w przedziale 98,90-99,00 (WZ0524) i 96,30-96,40 (WZ0528)" - napisano w raporcie Banku Pekao.

czwartek środa środa 10.00 17.10 9.30 EUR/PLN 4,3341 4,3301 4,3174 USD/PLN 3,7299 3,7256 3,7338 CHF/PLN 3,8424 3,8373 3,8281 EUR/USD 1,162 1,1623 1,1563 OK0720 1,6 1,59 1,6 DS1023 2,58 2,57 2,57 WS0428 3,24 3,23 3,23

(PAP Biznes)