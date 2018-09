Erbud ma umowę na rozbudowę Hotelu Solny w Kołobrzegu za 25,95 mln zł netto



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Erbud zawarł warunkową umowę na rozbudowę Hotelu Solny przy ul. Aleksandra Fredry 5 w Kołobrzegu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, podała spółka. Wartość kontraktu to 25,95 mln zł netto.

"Strony mają prawo do odstąpienia od Umowy bez prawa do występowania o jakiekolwiek roszczenia w przypadku braku uzyskania w terminie do 2 listopada 2018 r. zmiany projektu" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie robót przewidziano na 2 listopada 2018, a zakończenie - 16 miesięcy od daty rozpoczęcia.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1,8 mld zł w 2017 r.

