Indeks S&P 500 rośnie o 0,16 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,02 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,39 proc.

Na Wall Street odbijają notowania spółek technologicznych po mocnych spadkach w tym tygodniu.

Najsłabiej radzi sobie sektor użyteczności publicznej.

W Europie na zamknięciu indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,1 proc., niemiecki DAX wzrósł o 0,04 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,2 proc., a brytyjski FTSE 100 spadł o 0,6 proc.

Na giełdach w Europie mocnymi spadkami wyróżniał się sektor bankowy.

Makroekonomicznym wydarzeniem dnia była publikacja comiesięcznego raportu z rynku pracy USA za sierpień, który przebił rynkowe oczekiwania, przede wszystkim pod kątem dynamiki płac.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA w VII wzrosła o 201 tys. wobec oczekiwanych 190 tys. Dwumiesięczna rewizja liczby miejsc pracy wyniosła -50 tys. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w sierpniu o 0,4 proc. mdm i o 2,9 proc. rdr. vs. oczekiwane +0,2 proc. i +2,7 proc.

Odczyt wspiera rynkowe oczekiwania względem ścieżki stóp procentowych Fed, który zamierza obecnie do końca roku podnieść koszt pieniądza jeszcze dwukrotnie.

Jeszcze przed publikacją danych, E. Rosengren, prezes Fed Boston, jako "sensowną" ocenił strategię "stopniowego" podwyższania stóp proc. w 2018 r. i 2019 r.

Mocny raport payrolls wsparł wycenę dolara. Względem koszyka USD zyskuje ok. 0,3 proc.

EUR/USD spada o 0,4 proc. do 1,1573. USD/JPY idzie w górę o 0,4 proc. do 111,2.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 6 pb. do 2,94 proc.

Akcje Tesli spadają o blisko 10 proc. Główny księgowy spółki, Dave Morton, zrezygnował w piątek ze stanowiska, po niecałym miesiącu pracy, odejście z pracy ogłosiła też szefowa działu HR. W czwartek wieczorem prezes Tesli Elon Musk wystąpił zaś w radiowo-internetowej audycji komediowej na żywo, w trakcie której zapalił marihuanę oraz spróbował whisky. W sierpniu media informowały, że członków rady zarządzającej Teslą martwi używanie przez Muska rekreacyjnych narkotyków.

Giełdy rynków wschodzących znajdują się na granicy wejścia w rynek niedźwiedzia - MSCI Emerging Market Indeks testował w czwartek poziom 20 proc. spadków od styczniowego szczytu.

Inwestorzy wciąż czekają na nowe informacje dotyczące kwestii handlowych. W czwartek minął termin zakończenia konsultacji publicznych amerykańskiej administracji o możliwym wprowadzeniu ceł na chińskie produkty o wartości 200 mld USD. Prezydent Donald Trump może w każdej chwili ogłosić nowe cła na chińskie produkty importowane do USA.

W czwartek przedstawiciele dużego amerykańskiego przemysłu, w tym HP i Cisco, wysłali do Białego Domu list z wezwaniem do rezygnacji z kolejnych taryf.

Do końca tego tygodnia nie uda się wypracować porozumienia handlowego USA-Kanada - dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,2 proc. do 67,6 USD za baryłkę. Surowiec zmierza do zakończenia tygodnia na ok. 3 proc. minusie, co byłoby najgorszym wynikiem od połowy lipca. (PAP Biznes)