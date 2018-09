Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert napisała w komunikacie resortu, że administracja prezydenta Donalda Trumpa podjęła decyzję o zamknięciu misji po dokonaniu przeglądu jej działalności, w którym skoncentrowano się na tym, że mimo ostrzeżeń Waszyngtonu strona palestyńska "nie podjęła bezpośrednich i znaczących negocjacji z Izraelem".

"Wręcz przeciwnie, przywódcy Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) potępili amerykański plan (pokojowy), którego jeszcze nie widzieli i odmówili podjęcia dialogu z rządem USA na temat wysiłków pokojowych" - napisała Nauert.

Dodała, że decyzja administracji Trumpa jest też "odzwierciedleniem niepokoju Kongresu".

Waszyngton ostrzegł Palestyńczyków w listopadzie ubiegłego roku, że zamknie ich przedstawicielstwo, jeśli nie podejmą rozmów z Izraelem. Jednak - jak podkreśla AP - administracja Trumpa nie ujawniła dotąd żadnych szczegółów swojego planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu, którego przygotowanie nadzoruje zięć i doradca prezydenta Jared Kushner.

Nauert podkreśliła też, że decyzja o zamknięciu misji palestyńskiej jest też powiązana z podejmowanymi przez palestyńskich przywódców próbami nakłonienia Międzynarodowego Trybunału Karnego do wszczęcia śledztwa dotyczącego postępowania Izraela.

Szef przedstawicielstwa OWP w Waszyngtonie, ambasador Husam Zomlot, oskarżył administrację Trumpa o zmarnowanie kilkudziesięciu lat realizowania "amerykańskiej wizji i zaangażowania w Palestynie".

"Traktowanie pomocy humanitarnej i rozwojowej jako broni w szantażu politycznym nie działa" - powiedział Zomlot, który odniósł się też do zawieszenia amerykańskich środków pomocowych dla Palestyńczyków.

Pod koniec sierpnia Stany Zjednoczone wstrzymały wpłaty dla Agencji ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA), tłumacząc, że programy agendy są "nieodwracalnie wadliwe".

Co roku USA wpłacały ponad 300 mln dolarów dla UNRWA, co stanowiło 30 proc. budżetu tej agendy. Według administracji waszyngtońskiej, to "nieproporcjonalnie dużo".

W styczniu Trump zapowiedział, że ograniczy środki dla UNRWA. "Płacimy im rok w rok setki milionów dolarów, a w zamian - żadnej wdzięczności, żadnego szacunku" - napisał na Twitterze, oskarżając stronę palestyńską o sabotowanie negocjacji w sprawie trwałego traktatu pokojowego z Izraelem.

UNRWA została powołana w 1949 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by pomóc w zapewnieniu edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej uchodźcom palestyńskim przebywającym na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej.

AP zwraca uwagę, że nieujawniony jak dotąd plan pokojowy administracji Trumpa, który miał "definitywnie rozwiązać" konflikt izraelsko-palestyński, ma coraz mniejsze szanse powodzenia, ponieważ decyzje Trumpa dotyczące Palestyńczyków, w tym uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela, podważyły zupełnie ich zaufanie do Waszyngtonu.