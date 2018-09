"Dziś podpisujemy umowę na tzw. odcinek C. Do końca września umowa na ostatni odcinek [B] również zostanie podpisana, co spowoduje, że wszystkie ogniwa [A1] zostaną domknięte" - powiedział szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Łukasz Smółka, podczas konferencji prasowej.



Odcinek, na który dziś podpisano umowę, liczy prawie 16,7 km długości.



Pod koniec lipca konsorcjum firm Strabag (partner, 50%) oraz Budimex (lider, 50%) podpisało z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i budowę 16 km autostrady A1 Tuszyn - granica woj. łódzkiego/śląskiego na odcinku A: węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem). Łączna wartość kontraktu to 478,8 mln zł brutto.



Grupa Strabag działa w Polsce od 1987 roku. Przy zatrudnieniu ok. 4,5 tys. pracowników, roczne obroty Grupy wynoszą ok. 800 mln euro.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.