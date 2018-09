Vivid Games: Zdecydowany wzrost pobrań gier oraz zasięgu i dywersyfikacja w 2019



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Vivid Games na przyszły rok szykuje wydanie do 3 gier segmentu mid-core oraz znaczącą liczbę tytułów w segmencie hyper-casual. Zwiększy nakłady marketingowe, a wszystko to ma zapewnić zdecydowanie większą ilość pobrań, rozszerzenie zasięgu i minimalizację ryzyka niepowodzenia poszczególnych gier, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny.

"W przyszłym roku planujemy wydać 2-3 gry z segmentu mid-core (czyli podobnych swoją wielkością do tych z tego roku). Wchodzimy w segment gier hyper casual, w ramach którego będziemy testować i publikować znacznie większą niż do tej pory ilość tytułów. Będziemy również zwiększać nakłady marketingowe zapewniające pozyskiwanie jakościowych graczy dla naszych najlepszych gier. Wszystko razem zapewni nam zdecydowanie większą ilość pobrań, rozszerzy zasięg i zminimalizuje ryzyko niepowodzenia poszczególnych gier. Przyszły rok będzie z pewnością obfitował w wiele ciekawych wydarzeń" - powiedział ISBnews Kościelny.

Wskazał, że "wewnętrznie" Vivid Games pracuje nad rozwojem "Space Pioneer" i "Mayhem Combat", jak również nad nowym tytułem, na którego przygotowanie spółka otrzymała 4 mln zł dotacji w ramach programu GameInn - jego premiera przewidziana jest na 2020 rok.

"W tej chwili mogę tylko powiedzieć, iż jest to gra o tematyce motoryzacyjnej z wykorzystaniem elementów fizyki" - wskazał prezes.

Zaznaczył, że Vivid Games ma wystarczającą ilość środków finansowych do prowadzenia wszystkich niezbędnych działań operacyjnych, na bieżąco spływają też płatności ze sklepów.

"Większa część przyszłorocznych tytułów pochodzić będzie z programu wydawniczego, natomiast produkcja gier hyper-casual jest znacznie tańsza. W związku z tym niezbędne nakłady finansowe na produkcję nowych tytułów nie będą się znacznie zwiększać w stosunku do poprzednich okresów, a większa częstotliwość ich wydawania i mniejszy koszt wpłynie korzystnie na zmniejszenie ryzyka biznesowego. Potrzeby w zakresie dokapitalizowania będziemy rozpatrywać w zależności od potrzeb i biznesowych okazji" - stwierdził prezes.

Odniósł się on również do kwestii kontroli podatkowej. "Złożyliśmy do US korektę deklaracji podatkowej za 2016 rok, w chwili obecnej negocjujemy harmonogram spłaty tego zobowiązania. Jedyny wpływ na tegoroczne wyniki będą miały odsetki za zwłokę w 2018 roku, na dzień 30 czerwca była to kwota 25 tys. zł" - wskazał szef studia.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)