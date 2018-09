R22 widzi szanse na kontynuację tempa wzrostu wyników w r.obr. 2018: 2019



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - R22 widzi szanse na kontynuację tempa wzrostu wyników z r.obr. 2017/2018 w bieżącym roku obrotowym, poinformowali członkowie zarządu.

"Widzimy bardzo dobre perspektywy, by kontynuować tempo wzrostu dotychczas osiągane" - powiedział wiceprezes Robert Stasik podczas konferencji prasowej.

"Tak, rynek na to pozwala, są na to szanse" - dodał prezes Jakub Dwernicki, pytany, czy oznacza to możliwość powtórzenia solidnych, dwucyfrowych wzrostów wyników na wszystkich poziomach.

W r.obr. 2017/2018 R22 miała 110,6 mln zł przychodów (+49,2% r/r), 25,03 mln zł EBITDA (+28,4% r/r) oraz 10,5 mln zł zysku netto ogółem (+63,1% r/r).

Prezes podkreślił, że powtórzenie takich wyników jest możliwe dzięki osiągnięciu statusu dojrzałej organizacji, z rozwiniętą działalnością zagraniczną i łatwo skalowalnym biznesem. Ocenił, że coraz większe są zarówno doświadczenie spółki i jej zdolności analityczne, jak i wiara partnerów - instytucji finansowych, przejmowanych spółek - w powodzenie współpracy. Zaznaczył, że rozmowy są znacznie łatwiejsze dzięki transparentności i rozpoznawalności R22, jaką daje obecność na GPW.

Członkowie zarządu poinformowali także, że capex w roku obrotowym 2018/2019 powinien być podobny r/r w ujęciu relacji do przychodów.

W r.obr. 2017/2018 capex R22 w relacji do przychodów wyniósł ok. 6%.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

