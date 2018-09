R4R przejął od Echo Investment 4 projekty na miekszania na wynajem za 340 mln zł



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Resi-for-Rent (R4R) zainwestował w cztery projekty mieszkaniowe będące już w budowie, składające się z 1 200 lokali, podała spółka. Wartość transakcji netto wyniosła 340 mln zł. W ciągu najbliższych miesięcy Resi-for-Rent rozpocznie nowe projekty z 1 700 mieszkaniami, aby do 2023 roku zrealizować cel wybudowania 5 tysięcy lokali na wynajem.

W ramach Resi-for-Rent powołana została spółka, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne, w tym m.in. za wynajem gotowych mieszkań, natomiast Echo Investment zapewni usługi planowania, projektowania oraz realizacji inwestycji, podano.

Cztery projekty przejęte przez nową platformę od Echo Investment to Browary Warszawskie (451 mieszkań), projekty przy ul. Rychtalskiej i na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu (odpowiednio 303 i 270 mieszkań) oraz projekt w Łodzi przy ul. Wodnej (211 mieszkań).

"W 70% pakiet akcji R4R zainwestował, wraz z Griffin Real Estate, jeden z wiodących światowych menadżerów inwestycyjnych, natomiast w pozostałe 30% należy do Echo Investment" - czytamy w komunikacie.

W najbliższych miesiącach spółka Resi-for-Rent rozpocznie budowę kolejnych 1 700 mieszkań znajdujących się w zaawansowanym stadium uzyskiwania pozwoleń, z celem wybudowania do 2023 roku 5 tysięcy lokali. Nowe projekty będą zlokalizowane w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. Docelowo Resi-for-Rent zaoferuje 5-8 tysięcy mieszkań i tym samym będzie największą w Polsce instytucjonalną platformą oferującą mieszkania na średnio- i długoterminowy wynajem, podano również.

"Wejście na segment mieszkań na wynajem to dla Echo Investment możliwość znaczącego zwiększenia skali działania w sektorze mieszkaniowym. Co więcej, Resi-for-Rent umożliwi pozyskanie długoterminowego biznesu doskonale uzupełniającego naszą działalność. Spółka będzie znakomitym dopełnieniem realizowanych przez nas miastotwórczych projektów, które staną się wielofunkcyjnymi dzielnicami miast" - powiedział prezes Echo Investment Nicklas Lindberg, cytowany w materiale.

Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do pro­jektów Resi4Rent w III kwartale 2019 roku.

"To początek tworzenia na rynku mieszkań na wynajem produktu instytucjonalnego, odpowiadającego na potrzeby coraz bardziej elastycznego społeczeństwa; w budynkach z doskonałą ofertą dodatkowych usług, które poprawią jakość życia ich mieszkańców. Dotyczy to zwłaszcza młodych, mobilnych profesjonalistów, którzy nie są zainteresowani posiadaniem mieszkania, a zamiast tego wolą skorzystać z możliwości wynajęcia mieszkania od instytucjonalnego podmiotu gwarantującego zarówno elastyczność, jak i bezpieczeństwo" - stwierdził prezes R4R Poland Piotr Gromniak.

Finansowanie na nabycie nieruchomości przez Resi-for-Rent w kwocie 259 mln zł zostało zapewnione przez konsorcjum, którego liderem jest Bank Pekao.

