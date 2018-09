Medinice zadebiutuje na NewConnect we wtorek, 25 września



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Medinice zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek, 25 września 2018 r., podała spółka.

Pod koniec lipca współzałożyciel i główny akcjonariusz Medinice Sanjeev Choudhary powiedział ISBnews, że Medinice spodziewa się, iż zadebiutuje na NewConnect w ciągu kilku tygodni. Wskazywał, że NewConnect traktuje jako etap przejściowy do wejścia na rynek główny GPW.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów.

(ISBnews)