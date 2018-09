Indeks S&P 500 rośnie o 0,6 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,9 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,6 proc.

Nowy rekord ustanowił po rozpoczęciu czwartkowej sesji indeks Dow Jones Industrial, który przebił poprzedni najwyższy poziom 26.608,9 pkt. - z końca stycznia.

Rekord pobił także S&P 500, który w ciągu dnia przebił dotychczasowy 2.916.50 pkt., ustanowiony pod koniec sierpnia.

Wzrostom przewodzi sektor IT – akcje Apple’a i Facebooka zwyżkują o 1,5 proc.

Notowania spółki kierowanej przez Marka Zuckerberga rosną pomimo tego, że unijna komisarz ds. sprawiedliwości Viera Jourova stwierdziła w czwartek, że „Facebook musi podporządkować się unijnym regulacjom dotyczącym konkurencji przed końcem 2018 roku, w przeciwnym razie grożą mu sankcje”.

Kurs akcje Amazona rośnie o 2 proc. przed czwartkową konferencją, na której firma ma zaprezentować urządzenia powiązane z wirtualnym asystentem Alexa.

Oddalenie się obaw inwestorów o handel mogą obrazować wzrosty indeksów spółek wrażliwych na skutki wojen handlowych jak Catepillar i Boeing.

Walory producenta sprzętu komputerowego Nvidii idą w dół o 1,5 proc. po publikacji raportu Morgan Stanley, w którym stwierdzono, że nowa karta graficzna firmy spisuje się poniżej oczekiwań.

Akcje Tilray, spółki, która zajmuje się produkcją leków opartych na konopiach indyjskich, spadają o 14 proc.

Euro Stoxx 50 rośnie o 1,2 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 1 proc., francuski CAC 40 idzie w górę 1,2 proc., a brytyjski FTSE 100 jest 0,5 proc. na plusie.

Walory IG Group spadają o 9 proc. po tym, jak firma poinformowała, że jej przychód spadł w I kw. 2018 r. o 4,7 proc.

Optymizmu rynków nie podzielają ekonomiści OECD i Bank of America. W ocenie głównego ekonomisty OECD Laurence’a Boone’a ekspansja globalnego wzrostu gospodarczego "mogła już osiągnąć swój szczyt”. OECD obniżyła swoją prognozę wzrostu światowego PKB w latach 2018-2019 o 0,1 proc. do 3,7 proc.

Z kolei główny strateg Bank of America Michael Hartnett ogłosił „śmierć wielkiego rynku byka” ze względu na spowalniający wzrost PKB, podwyżki stóp procentowych i rosnące zadłużenie.

Dolar słabnie wobec koszyka walut o 0,5 proc. do 94,03 pkt., czyli najniższego poziomu od lipca.

Eurodolar umacnia się o 0,6 proc. do 1,1758.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,25 proc. do 112,48.

Kurs funta rośnie o 0,7 proc. wobec dolara do 1,3285, do najwyższego poziomu od 16 lipca.

Dodatkowy szczyt UE, który ma się zająć "domknięciem" negocjacji w sprawie Brexitu, obędzie się w weekend 17-18 listopada - podały w czwartek źródła unijne na marginesie spotkania szefów państw i rządów w Salzburgu.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker nie wykluczają scenariusza, w którym Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia z Brukselą. Juncker podkreśla jednak, że Wspólnota jest przygotowana na taki scenariusz.

Brytyjska premier Theresa May powiedziała w czwartek, że plan jej rządu dotyczący umowy z UE ws. Brexitu jest "jedyną poważną i wiarygodną" propozycją. May podkreśliła, że Wielka Brytania także jest przygotowana na Brexit bez porozumienia.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel uznała plan brytyjskiego rządu za dobrą podstawę negocjacji. Natomiast prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że brytyjskie propozycje są nie do zaakceptowania.

Dwa europejskie banki centralne podjęły w czwartek decyzje ws. stóp procentowych.

Bank centralny Norwegii podwyższył stopy procentowe o 25 pb. To pierwsza podwyżka w Norwegii od siedmiu lat. Natomiast bank centralny Szwajcarii utrzymał stopy procentowe bez zmian.

W czwartek opublikowano dane makro z USA dotyczące rynku nieruchomości, koniunktury i bezrobocia.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w sierpniu wyniosła 5,34 mln, bez zmian mdm. Oczekiwano 5,36 mln.

Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu spadła o 5 tys. do 201 tys. Czwartkowy odczyt jest jednym z najniższych w ostatnim 50-leciu.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 3,09 proc., zbliżając się do maksimów z maja.

Dolar traci na wartości wobec większości najważniejszych walut, w reakcji na spekulacje, że USA i Kanada raczej nie osiągną w tym tygodniu porozumienia w sprawie NAFTA. USA mają już takie porozumienie z Meksykiem.

Na czwartek przewidziane jest kolejne spotkanie minister spraw zagranicznych Kanady Chrystii Freeland i sekretarza ds. handlu USA Robert Lighthizera.

Agencja Bloomberga podała w czwartek, że Chiny planują obniżkę ceł na import dla większości partnerów handlowych od przyszłego miesiąca.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił na początku tygodnia dodatkowe, 10-procentowe taryfy celne na chińskie towary, o wartości 200 mld USD. Chiny wprowadzą 24 września cła odwetowe na amerykańskie towary o wartości 60 mld dolarów.

Wobec dolara umacniają się także waluty rynków wschodzących.

Kurs liry zwyżkuje się wobec dolara o 0,4 proc. do 6,24.

Południowoafrykański rand umacnia się o 1,6 proc. wobec dolara do 14,43, po tym jak Ministerstwo Finansów RPA ogłosiło, że w piątek zostanie przedstawiony plan gospodarczy, który ma pomóc wyjść gospodarce z recesji.

Kurs argentyńskiego peso idzie w górę o 2,3 proc. do 38,4 w reakcji na zapewnienia rzecznika Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że fundusz wspiera program reform fiskalnych rządu w Buenos Aires.

Wycena ropy Brent spada o 1 proc. do 78,6 USD za baryłkę po tym jak prezydent Trump zażądał od państw OPEC obniżki cen surowca. W czwartkowym wpisie na Twitterze Trump napisał, że „USA ochrania państwa Bliskiego Wschodu (…), a mimo to one ciągle podnoszą ceny!”.

Spotkanie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) odbędzie się w ten weekend w Algierze.

