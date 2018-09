"Zwyżka złotego wyhamowała w pobliżu 4,2850/EUR i kurs ponownie znalazł się bliżej górnej granicy korytarza wahań 4,28-4,31/EUR. Spodziewamy się utrwalenia notowań w tej okolicy do czasu zakończenia posiedzenia Rezerwy Federalnej (w środę - PAP)" - napisano w porannym komentarzu Banku Pekao.

"W razie bardziej „jastrzębiego” podejścia odnośnie do tempa podwyżek stóp, waluty na rynkach wschodzących pozostaną pod presją, co przyniosłoby osłabienie PLN w kierunku 4,34/EUR" - dodano.

Zdaniem analityków z Santander Bank Polska w najbliższych dniach złoty nie będzie się umacniał do euro i EUR/PLN może się skierować w kierunku 4,32.

Ekonomiści z Banku Millennium zwracają uwagę na spadek apetytu na ryzyko.

"Ostatni tydzień września przynosi spadek apetytu na ryzyko z uwagi na eskalację wojny handlowej pomiędzy Chinami a USA oraz groźbą niekontrolowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, po wypowiedzi brytyjskiej premier, iż negocjacje utknęły w martwym punkcie" - napisali.

"Dziś wchodzą w życie wzajemne sankcje nałożone na siebie przez Waszyngton i Pekin. Strona chińska ponadto zerwała propozycje rozmów w sprawie zaprzestania wojen handlowych. Z tego powodu utrzymuje się zainteresowanie aktywami safe-haven, czyli bezpiecznymi przystaniami" - dodali.

RYNEK DŁUGU

Według analityków z Santander Bank Polska dane z USA przełożą się na nieznaczne wzrosty długiego końca krajowej krzywej dochodowości. Z kolei w przypadku środka i krótkiego końca krzywej spodziewają się oni presji na zniżki rentowności.

"W tym tygodniu, uwaga rynku przeniesie się zapewne do USA, gdzie opublikowane zostaną ważne dane, a FOMC prawdopodobnie podniesie stopy procentowe o 25 pb trzeci raz w tym roku. Jeśli chodzi o publikowane dane, to indeks nastroju konsumentów i cen PCE (w piątek - PAP) oraz finalny PKB (w czwartek - PAP) mogą się okazać kluczowe. Rynek wycenia już wrześniową podwyżkę stóp Fed o 25 pb i jeszcze jedną do końca roku" - napisali analitycy Santander.