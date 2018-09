JSW planuje kooperację z międzynarodowym koncernem Sasol



Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i JSW Innowacje planują współpracę z międzynarodowym koncernem Sasol w transferze nowoczesnych technologii, związanych z wykorzystaniem węgla oraz węglopochodnych, podała JSW.

Głównym celem spotkania w RPA było dokładne poznanie działalności spółek oraz negocjacje. Przedstawiciele JSW poznali procesy technologiczne stosowane przez Sasol do produkcji gazu z węgla kamiennego, natomiast jastrzębska spółka zaprezentowała swoje plany oraz zrealizowane projekty oparte na innowacyjnych technologiach, podano.

"Przekazaliśmy naszym partnerom informacje na temat planów rozwoju innowacyjnych technologii oraz częściowo już zrealizowanych projektach w zakresie nowych technologii. To m.in. wspólne działania z Instytutem Freinhofera, badania w zakresie separacji wodoru z gazów koksowniczych oraz plany produkcji włókien węglowych ze smoły koksowniczej. Sasol zadeklarował chęć głębszej analizy możliwości zastosowania rozwiązań wdrażanych na tym polu przez JSW w swoich zakładach, jak również współpracy w zakresie rozwiązań, które mogą pozwolić na wdrożenie produkcji wielkoprzemysłowej" – powiedział zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko, cytowany w komunikacie.

Współpraca pomiędzy polskim i południowoafrykańskim koncernem może dotyczyć przede wszystkim produkcji paliw syntetycznych w Polsce na bazie krajowego węgla. JSW w ramach współpracy z notowaną na nowojorskiej giełdzie spółką Sasol rozważa powstanie zakładu przetwórstwa węgla na paliwa syntetyczne na południu Polski, podano również.

"Dziś zakład w Secundzie to jedyny na świecie komercyjny zakład produkujący paliwa syntetyczne na bazie węgla, produkujący gaz syntezowy poprzez zgazowanie węgla i reforming gazu ziemnego. W zakładzie używa się zastrzeżonej technologii do konwersji gazu syntezowego na syntetyczne komponenty paliwowe, gaz sieciowy i surowce chemiczne do dalszej produkcji rozpuszczalników, polimerów i innych chemikaliów. Podczas spotkania omówiono główne etapy procesu pozyskiwania płynnego paliwa z węgla kamiennego - m.in. przygotowanie paliwa węglowego do zgazowania, zgazowanie węgla, ochładzanie gazów w celu wykroplenia kondensatów wodnych i usuwania smół, usuwanie siarki oraz dwutlenku węgla z gazów" - czytamy dalej.

"Polska to idealne miejsce na powstanie zakładu przetwarzającego węgiel na paliwo syntetyczne. Mamy cenne złoża węgla oraz politykę klimatyczną, która wpływa na jego możliwości wykorzystania. Idea produkcji gazu z węgla w Polsce nie jest nowatorska, ale być może dzięki zaangażowaniu JSW uda się ją wdrożyć – choćby pilotażowo. Można by rzec, że polski węgiel uniezależni nas częściowo od Rosji. Powstanie zakładu przerabiającego węgiel na gaz oraz paliwa pozostaje w zgodzie z polską racją stanu. Oczywiście, każda inwestycja w JSW musi być poprzedzona niezbędnymi ekspertyzami dotyczącymi jej opłacalności" - powiedział prezes JSW Daniel Ozon.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy pomiędzy firmami. To pozwoli na organizację grup roboczych, które zajmą się dalszymi pracami.

Plany kooperacji JSW i JSW Innowacje z Sasol to kolejne działanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które ma na celu wprowadzanie innowacji i nowoczesnych technologii w Grupie JSW, podsumowano.

Południowoafrykański Sasol to międzynarodowy koncern z rocznymi obrotami sięgającymi około 15 mld USD. Zatrudnia ponad 30 tys. osób i działa w kilkudziesięciu krajach. Jest jedną z największych spółek na giełdzie w Johannesburgu. Spółka posiada 8 kopalń węgla, które wydobywają ok. 40 mln ton surowca rocznie. Sasol większość produkcji przetwarza na paliwa syntetyczne, gaz przemysłowy oraz chemikalia, w tym paliwa (ponad 30 mln baryłek rocznie).

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

