OT Logistics miało 22,73 mln zł straty netto, 6,23 mln zł straty EBIT w II kw.



Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - OT Logistics odnotowało 22,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 6,23 mln zł wobec 2,16 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 251,23 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 213,67 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2018 r. spółka miała 27,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,09 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 477,89 mln zł w porównaniu z 433,22 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej OT Logistics w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wyniosły 477,9 mln zł co oznacza ich wzrost o 44,7 mln zł (tj. 10,3%) w porównaniu z wartością skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie roku 2017. Wzrost przychodów jest spowodowany efektem wzrostu gospodarczego w segmentach w których grupa operuje, zwłaszcza w segmencie portowym i transportowym. Na wyniki grupy, zwłaszcza w drugim kwartale 2018 roku, pozytywnie oddziałuje ożywienie w logistyce, które przekłada się na wzrost ilości zamówień, wolumenów, stawek prawie we wszystkich grupach asortymentowych. Utrzymanie się tego trendu pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości przeładunkowych i transportowych OT Logistics w zakresie obsługi surowców dla hutnictwa i energetyki oraz poprawę wyników finansowych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w poł. 2018 r. wyniosła 0,41 mln zł wobec 0,96 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)