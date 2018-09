Olga Panek powołana na wiceprezes i CFO Ferro



Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ferro powołała z dniem 1 października 2018 r. Olgę Panek do zarządu spółki i powierzyła jej funkcję wiceprezes odpowiedzialnej za finanse, podała spółka.

"Cieszymy się, że możemy powitać w zespole Ferro Olgę Panek - to menedżerka z dużym, potwierdzonym sukcesami doświadczeniem w obszarze zarządzania finansami w działającej międzynarodowo spółce publicznej, pozyskiwania finansowania i transakcji gospodarczych w środowisku wielowalutowym. Jesteśmy przekonani, że jej doświadczenie i kompetencje przyczynią się do dalszej płynnej realizacji strategii dynamicznego wzrostu skali działalności grupy Ferro przy jednoczesnej kontynuacji atrakcyjnej dla akcjonariuszy polityki dywidendowej" - powiedziała prezes Aneta Raczek, cytowana w komunikacie.

Olga Panek pracowała m.in. w KPMG Audyt, gdzie przeszła pełną ścieżkę kariery, do stanowiska senior supervisora. W 2011 r. rozpoczęła pracę w TDJ na stanowisku głównego księgowego, a w 2013 r. - na stanowisku dyrektora finansowego Famur, jednocześnie pełniąc wcześniejszą funkcję w TDJ. W lutym 2017 r., równolegle do zajmowanego stanowiska CFO, została wiceprezesem zarządu ds. finansowych spółki Elgór+Hansen, jednej ze spółek z Grupy Kopex. W roku 2017 dołączyła do zarządu spółki FPM (podmiotu zależnego od TDJ), gdzie odpowiadała za politykę finansową spółki.

Brała także czynny udział w licznych transakcjach M&A, w tym w procesie połączenia Famur i Kopex, podano także.

"Ferro to znana mi organizacja - od lat obserwuję konsekwentny rozwój tej grupy kapitałowej, wyrażany zarówno ekspansją geograficzną, jak i wzrostem wyników finansowych i kapitalizacji pomimo wymagającego otoczenia rynkowego. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dołączyć do tej prężnie rozwijającej się firmy" - powiedziała Panek.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

(ISBnews)