"Dzięki temu przedsięwzięciu będzie możliwe uwolnienie i zwielokrotnienie aktywności gospodarczej na tym terenie" - ocenił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który uczestniczył w uroczystości podpisania umowy.

Jak dodał, budowa węzła Niepołomice jest niezbędna dla okolicznych gmin, aglomeracji krakowskiej i całego kraju. "Jesteśmy przekonani, że tak samo Polacy oczekują wielkich inwestycji drogowych, jak i tych niedużych w skali kraju" - dodał.

Powtórzony przetarg na wykonanie zadania wygrało konsorcjum Trakcja PRKiI z Warszawy i litewska AB Kauno Tiltai, które zaproponowało 41,8 mln zł. Była to najtańsza oferta, ale nie wciąż nie mieściła się w kosztorysie inwestorskim, który po pierwszym przetargu został podniesiony o ok. 3,9 mln zł, do ponad 31,6 mln zł.

Wykonanie inwestycji stało się możliwe, ponieważ resort infrastruktury i samorząd Niepołomic wyasygnowały dodatkowe środki na sfinansowanie budowy węzła Niepołomice.

Prace potrwają 15 miesięcy od momentu podpisania umowy, z pominięciem trzech miesięcy zimowych (od połowy grudnia do połowy marca).

Nowy węzeł zostanie zlokalizowany między istniejącymi węzłami Kraków Bieżanów i Targowisko. Powstanie w miejscu, gdzie autostrada A4 Kraków - Tarnów przecina drogę wojewódzką nr 964, co umożliwi wjazd i zjazd z autostrady A4 na tę drogę wojewódzką stanowiącą ważne połączenie gmin położonych po południowej stronie autostrady i Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Do tej pory droga wojewódzka przebiegała pod wiaduktem autostradowym, bez możliwości wjazdów i zjazdów na A4.

Według szacunków codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i ok. 4,3 tys. samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która zajmuje ok. 500 ha i pracuje w niej ok. 4,5 tys. osób powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8 tys. osób, co sprawi dużo większy ruch pojazdów.

Wykonanie węzła Niepołomice ograniczy ruch tranzytowy z węzła Targowisko do strefy ekonomicznej przez Puszczę Niepołomicką i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964.

Samochody wyjeżdżające z niepołomickiej strefy i jadące na wschód (m.in. do Rzeszowa, na Ukrainę) po wybudowaniu węzła zaoszczędzą 12,5 km drogi (w porównaniu do obecnych możliwości), a te jadące na zachód (do Katowic, Berlina) - 5 km.

Zadanie będzie realizowane w systemie "zbuduj", bo inwestor ma już gotowy projekt węzła oraz niezbędne zezwolenia.(PAP)

autor: Rafał Grzyb