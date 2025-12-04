Do Polski trafiły niemieckie myśliwce
Do Polski myśliwce trafiły z bazy lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jest to odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony.
- Dzięki tej misji nasze żołnierki i żołnierze, obok naszej jednostki stacjonującej od sierpnia w Rumunii, wnoszą kolejny cenny wkład w ochronę wschodniej części terytorium NATO. Wysyłamy w ten sposób kolejny silny sygnał wsparcia dla naszego sąsiedniego kraju, Polski, oraz całego NATO – przekazał generał Holger Neumann, stojący na czele Luftwaffe.
Poprzednie misje w Polsce
Niemieckie myśliwce działały już z bazy pod Malborkiem w sierpniu i wrześniu. Lotnisko to znajduje się około 60 km na południowy wschód od Gdańska.
Wraz z samolotami wysłano około 150 żołnierzy Bundeswehry. Okres stacjonowania myśliwców w bazie przewidziany jest wstępnie do marca 2026 r.
Minister obrony RFN Boris Pistorius ogłosił decyzję o wysłaniu myśliwców pod Malbork w październiku. Mowa była wtedy o dwóch Eurofighterach.