Lokum Deweloper sprzedał 253 lokale w III kw., podtrzymuje cel 1 tys. w 2018 r.



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Lokum Deweloper sprzedał 253 lokale w III kw. 2018 r. wobec 213 w analogicznym okresie w 2017 roku, podała spółka. Grupa podtrzymuje cel sprzedaży na poziomie powyżej 1 000 lokali w 2018 r. Jednocześnie na koniec III kw. podpisanych było 206 umów rezerwacyjnych, czyli o 24% mniej r/r.

Spółka odnotowała po pierwszych trzech kwartałach 2018 roku wzrost sprzedaży r/r o 20%. Sprzedała we Wrocławiu i w Krakowie 784 lokale wobec 651 w tym samym okresie w 2017 roku, podano w komunikacie.

"Od początku roku obserwujemy duże zainteresowanie naszymi projektami. Utrzymaliśmy, a nawet podnieśliśmy nieco sprzedaż względem roku ubiegłego, mimo podwyżek cen w oferowanych inwestycjach. Klienci doceniają niezawodną jakość, podwyższony standard i doskonałą lokalizację naszych osiedli. W związku z tym podtrzymujemy przyjęte cele na ten rok i podobnie jak w 2017 roku planujemy osiągnąć poziom 1 000 sprzedanych lokali – powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w materiale.

Zgodne z założonym harmonogramem realizacji inwestycji kumulacja przekazań lokali przypadła na III i IV kwartał. W samym III kw. w wyniku rozpoznanych zostało 596 lokali. Łącznie od początku roku rozpoznano 620 lokali, co oznacza wzrost r/r o 228%, wobec 189 lokali w trzech pierwszych kwartałach w roku 2017. Obecnie trwają odbiory mieszkań we Wrocławiu i w Krakowie, podano również.

"W tym roku oddaliśmy już do użytkowania pierwsze etapy inwestycji Lokum Vista i Lokum Siesta w Krakowie oraz dwa kolejne etapy osiedla Lokum Victoria we Wrocławiu. Ukończyliśmy budowy terminowo, mimo widocznych na rynku problemów z pozyskaniem wykonawców i deficytem materiałów budowlanych. Było to możliwe dzięki pełnieniu roli generalnego wykonawcy dla naszych inwestycji. Taki model biznesowy pozwala nam na pełną kontrolę kosztów i terminów realizacji projektów. Wkrótce rozpoczniemy przekazywanie mieszkań z dwóch kolejnych etapów wrocławskiego osiedla Lokum Victoria" – dodał Kuźniar.

Na koniec III kw. podpisanych było 206 umów rezerwacyjnych, czyli o 24% mniej niż w 2017 roku, gdy było to 271 umów. Jest to związane z kurczącą się ofertą, którą spółka będzie systematycznie uzupełniać. Z kolei suma umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 990 i jest na poziomie nieco wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (922 lokale), podano także.

"Obecnie skupiamy się na wprowadzeniu do oferty nowych projektów. Jeszcze tej jesieni do sprzedaży trafi wyjątkowa, kameralna inwestycja przy ul. Jaskółczej we Wrocławiu [...]. Planujemy także poszerzyć naszą ofertę o pierwsze etapy inwestycji przy ul. Klimeckiego w Krakowie i przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu. Uruchomienie sprzedaży tych dwóch projektów jest jednak w dużej mierze uzależnione od sprawnego przebiegu procedur urzędowych i otrzymywania decyzji administracyjnych" – stwierdził prezes.

Aktualnie w ofercie Lokum Deweloper znajduje się 637 lokali wobec 810 na koniec września 2017 roku. Spółka cały czas rozbudowuje bank ziemi, w tym roku nabyła i zakontraktowała w sumie 21,9 ha gruntów we Wrocławiu i w Krakowie, co pozwoli na budowę 4 379 lokali. Łącznie w banku ziemi spółka ma prawie 49 ha gruntów umożliwiających realizację ponad 11 000 lokali. Potencjał rozpoznań na 2018 rok (lokale rozpoznane w wyniku oraz objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi) został zrealizowany na koniec września w 93% (902 lokale z 973). Ten sam wskaźnik na 2019 rok wynosi już 70% (575 lokali z 820), podsumowano.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)