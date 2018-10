Tauron rozpoczął prace rozruchowe bloku 910 MW w Jaworznie



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Stan zaawansowania realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie osiągnął 80%, co pozwoliło na rozpoczęcie prac rozruchowych, podał Tauron Polska Energia.

"To nasza flagowa inwestycja, wprowadzająca Tauron w nową erę wytwarzania energii, z której prąd popłynie do 2,5 miliona gospodarstw domowych. Realizacja inwestycji o budżecie 6 miliardów złotych, w niesprzyjających warunkach rynkowych, to ogromne wyzwanie finansowe, technologiczne i logistyczne. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że kolejne etapy inwestycji są domykane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem" – powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Pierwszą fazę prac rozruchowych, czyli rozruch zimny, rozpoczęto poprzez podanie napięcia na transformator sprzęgłowy łączący systemy zasilania potrzeb własnych 910 z Elektrowni Jaworzno II. Uruchomiono również transformator rezerwowo-rozruchowy zasilający instalacje blokowe w energię elektryczną dostarczaną napowietrzną linią 220 kV z rozdzielni w Byczynie.

"Centralny system sterowania, który pełni funkcję centrum sterowania, jest już sprawdzony, uruchomiony i gotowy do wszystkich prac rozruchowych. System sterowania (DCS) można przyrównać do mózgu, a sieć do neuronów. Sygnały w organizmie przesyłane są do wszystkich jego części i tu podobnie – z systemu sterowania sygnały płyną do wszystkich uruchamianych urządzeń i systemów bloku" – czytamy dalej.

Zakończone wynikiem pozytywnym testy SAT (obiektowe) rozproszonego systemu sterowania pozwoliły na rozpoczęcie operacji łączeniowych z instalacjami i urządzeniami bloku oraz ich testy.

"Wszystkie prowadzone prace przygotowują instalacje do kolejnego etapu testów, tym razem na gorąco. Po ich przejściu przystąpimy do operacji trawienia a następnie dmuchania kotła. Ten etap planujemy na I kwartał przyszłego roku" – wskazał wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

Blok 910 MW jest już połączony rurociągiem ze swoim docelowym źródłem wody, a pierwsze wolumeny wody zostały dostarczone. Także linia energetyczna, która po synchronizacji bloku z siecią będzie służyła dla potrzeb wyprowadzenia mocy, jest już gotowa. W najbliższym czasie posłuży ona m.in. do zasilenia transformatora rezerwowo-rozruchowego. Także prace związane z przygotowaniem układu torowego, którym będzie dostarczane paliwo, są wysoce zaawansowane.

Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2019 roku. Nowy blok 910 MW będzie wysokosprawną jednostką wytwórczą, którą charakteryzować będzie najwyższa sprawność w swojej klasie w Polsce, czyli 45,9% netto, stanowiąc przy tym znaczący element bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Przewidywany okres jego eksploatacji szacowany jest na minimum 30 lat. W porównaniu do obecnie eksploatowanych bloków 200MW, będzie on spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ograniczając emisje dwutlenku węgla o prawie 30% oraz pozostałych gazów emisyjnych o ponad 50%.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

