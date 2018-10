PGE szacuje nakłady na dostosowanie jednostek do konkluzji BAT na 2,2 mld zł



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) ocenia, że koszt dostosowania istniejących bloków energetycznych do konkluzji BAT będzie wyższy niż wcześniej szacowany i wyniesie ok. 2,2 mld zł, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

"Jeśli chodzi o modernizacje, to cały wysiłek jest położony na dostosowanie do BAT. Mamy konieczność dostosowania się do lipca 2021 r. W strategii planowaliśmy, że będzie to koszt ok. 1,6-1,8 mld zł. W tej chwili przetargi pokazują że niestety ten wysiłek finansowy będzie większy - ok. 2,2 mld zł" - powiedział Wasiłek podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Dodał, że w większości lokalizacji umowy zostały już podpisane. Jedynie w przypadku Elektrowni Rybnik zarząd musi podjąć decyzję o dokładnym zakresie prac.

W marcu br. PGE szacowała nakłady inwestycyjne na dostosowanie swoich jednostek do wymagań konkluzji BAT na 1,9 mld zł.

BAT to standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)