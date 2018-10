Fitch Ratings podtrzymał ratingi długoterminowe w walucie zagranicznej i krajowej IDR Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, podała agencja. >>>>

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte we wrześniu br. przez grupę kapitałową Monnari Trade wyniosły ok. 14,7 mln zł i były niższe o 14,04% r/r, podała spółka. >>>>

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 35 000 niezabezpieczonych obligacji serii AE3 o łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł, podała spółka. Obligacje zostaną zaoferowane w ofercie prywatnej >>>>

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 3 742 mln zł w III kw. br., co oznacza wzrost o 42% r/r, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 647 mln zł i były wyższe o 148% r/r, podał Kruk. Łącznie od początku roku Kruk zainwestował 1 054 mln zł (+37% r/r) w portfele o wartości nominalnej 6 241 mln zł (-38% r/r). >>>>

Voicetel Communications planuje przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek główny GPW w 2019 r. i w tym czasie zapadnie także decyzja dotycząca dual listingu, wynika z wypowiedzi prezesa Dawida Wójcickiego. >>>>



Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 36,7 mln zł we wrześniu 2018 roku, co oznacza wzrost o 7% r/r, podała spółka. >>>>

Koszty produkcji gry "Green Hell" wraz z marketingiem zwróciły się w sześć tygodni od premiery gry w wersji early access, poinformował Creepy Jar, producent i wydawca tytułu. Dotychczas gra sprzedała się w ponad 93 000 kopii. >>>>

Medidata - spółka zależna Medinice - uzyskała amerykański patent, wydany przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pod nazwą 'EP-Bioptom', podało Medinice. >>>>

Energa ogłosiła Strategiczną Agendę Badawczą (SAB), która określa główne kierunki badań, rozwoju i wdrażania innowacji na najbliższe 10 lat, podała spółka. >>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie kontynuować rozmowy z Prairie Mining Limited w sprawie potencjalnej współpracy lub transakcji dotyczących projektów węglowych Prairie w Polsce, podała spółka. >>>>

Tatry Mountain Resorts (TMR) przeprowadza emisję obligacji z terminem zapadalności 10 października 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 90 mln euro, podała spółka. Wcześniej słowacki bank centralny zaakceptował prospekt związany z publiczną emisją tych papierów przeprowadzaną na Słowacji. >>>>

Asseco SEE spodziewa się ok. 17,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. co oznacza wzrost o ok. 60% r/r, wynika z szacunkowych danych opublikowanych przez spółkę. >>>>



Budimex oddał do użytku rozbudowany szpital kliniczny w Białymstoku, podała spółka. Całkowita wartość projektu to ponad 282 mln zł. Inwestycję zlecił Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. >>>>

Moody's Investors Service obniżył rating indywidualny Getin Noble Banku (GNB) do b3 z b2 oraz długookresowy rating depozytów do B1 z Ba3, zmieniając jednocześnie perspektywę długookresowego ratingu depozytów z 'negatywnej' na 'pod obserwacją', podał bank. >>>>

Lotos Lab i Lotos Kolej - spółki zależne Grupy Lotos - realizują projekt budowy dwóch prototypowych lokomotyw manewrowych o napędach hybrydowych w perspektywie do 2022 r., podała spółka >>>>

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,4 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że we wrześniu 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 10,2 mln zł. >>>>



Tauron Polska Energia

Tauron chciałby sfinalizować transakcję przejęcia pięciu farm wiatrowych na przełomie roku. Spółka prowadzi analizy w zakresie budowy farm fotowoltaicznych, ma portfel projektów o mocy 74 – 150 MW. Jest zainteresowana udziałem w offshore, ale czeka na regulacje - poinformował PAP Biznes Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu. >>>>