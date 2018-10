"Powinniśmy wykorzystać okres dobrej koniunktury gospodarczej do konsolidacji fiskalnej. Ostatni kwartał jednak zawsze ma swoją dynamikę wydatków. Jednak jeśli nie pojawią się zdarzenia ekstraordynaryjne, powinniśmy wykonać deficyt na poziomie 50-60% zaplanowanego w budżecie" - powiedziała Czerwińska w wywiadzie dla Money.pl.



Pod koniec września minister powiedziała w wywiadzie dla Interia.pl, że deficyt tegorocznego budżetu wyniesie ok. 60%.



Według szacunkowych danych, w budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 1,05 mld zł.



Czerwińska zapowiedziała też w rozmowie z Money.pl, że w połowie listopada resort chce przedstawić matrycę VAT i przewiduje, że vacatio legis w przypadku tego rozwiązania potrwa pół roku do roku.



"Zależy nam, aby na wdrożenie tych zmian dać odpowiednio dużo czasu przedsiębiorcom. Pół roku to jest więc minimum. Poza tym w matrycy chcemy maksymalnie uprościć system stawek VAT, zapewnić prostotę, przejrzystość i przyjazność w stosowaniu poprzez wprowadzenie zasady jednej stawki dla całych, w miarę możliwości, grup towarów oraz stworzenie załączników do ustawy w taki sposób, żeby w ramach danej pozycji znajdowała się jak największa grupa towarów albo usług, przy jednoczesnym maksymalnym ograniczaniu liczby wyjątków" - wskazała minister.



Dodała, że celem jest wyeliminowanie absurdy. Na przykład różne stawki na musztardę i sos musztardowy, pieczywo o krótkim i długim terminie ważności, ciastka itp. To ma uprościć prowadzenie biznesu. Resort chce też wprowadzić wiążącą informację stawkową (WIS), która zapewni podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT.

>>> Czytaj też: Królowie stołecznej reprywatyzacji. Zobacz, kto uzyskiwał największe odszkodowania w Warszawie